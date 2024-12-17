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Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 15:28

Tarih boyunca şifa arayışında, insanlık hem yaratıcı hem de dehşet verici yollar denedi. Sigara ile astımı iyileştirmeye çalışmak ya da kedilerden piyano yapmak gibi yöntemler, bugün bize inanılmaz gelse de bir zamanlar ciddiye alınıyordu. Geçmişte tıp, bilimden ziyade bir sanat gibiydi ve bu durum hem inanılmaz hem de ürkütücü yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. İşte tarihin en çarpıcı 'şifa' yöntemlerinden bazıları, sizi hem güldürecek hem de düşündürecek!

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1. Sigara: Bir Zamanlar Astımın Şifası Sanılmıştı

1. Sigara: Bir Zamanlar Astımın Şifası Sanılmıştı

Bir zamanlar, sigara astım tedavisinde öneriliyordu. Ancak bu yöntem, hastaların nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşamasına neden oluyordu. Yapılan deneyler, sigaranın astıma faydadan çok zarar verdiğini gösterse de bu 'tedavi' bir süre popülerliğini korudu.

2. Alkol ve Morfin İçeren Yatıştırıcı Şurup

2. Alkol ve Morfin İçeren Yatıştırıcı Şurup

25 sent karşılığında satılan 'Mrs. Winslow's Soothing Syrup', bebeklerde diş çıkarma ve ishal gibi durumları iyileştirmek için kullanılıyordu. Ancak bu sihirli şurubun sırrı, yüksek alkol ve morfin içeriğiydi! Sonunda bu şuruplar 'bebek katili' olarak anılmaya başlandı ve kullanımı yasaklandı.

3. Bahar Nezlesi İçin Kokain?

3. Bahar Nezlesi İçin Kokain?

Bir dönem, bahar nezlesi (hay fever) tedavisinde kokain kullanılıyordu. Ancak bu yöntemin, alerji semptomlarını hafifletmekten çok daha fazla zarar verdiği anlaşılınca, doktorlar bu yöntemi eleştirdi.

4. Maymun Bezlerinden Gençlik İksiri

4. Maymun Bezlerinden Gençlik İksiri

1920’lerde, Dr. Serge Voronoff bir çığır açtığını düşündü: Maymunlardan alınan bezleri yaşlı erkeklere naklederek gençliklerini geri kazandırmayı hedefledi. Ancak bu yöntemin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı kısa sürede anlaşıldı ve tarihin ilginç ama başarısız bir girişimi olarak kayıtlara geçti.

5. Kedili Piyano (Katzenklavier): Hem Şaşırtıcı Hem Dehşet Verici

5. Kedili Piyano (Katzenklavier): Hem Şaşırtıcı Hem Dehşet Verici

Bir teoriye göre kedilerden yapılan bir piyano, melankoli hastalarının tedavisi için önerilmişti. Bu piyano, kedilerin kuyruklarının gerilmesi ve tuşlara çarpan çivilerle ses çıkarması prensibiyle çalışacaktı. Neyse ki bu çılgın fikir hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

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6. Tütün Dumanı Lavmanı: Kolera İçin İlginç Bir Çözüm

6. Tütün Dumanı Lavmanı: Kolera İçin İlginç Bir Çözüm

Tütün dumanı lavmanı, bir zamanlar kolera tedavisinde kullanılıyordu. Kaynar tütün suyu bağırsaklara enjekte ediliyor ve bunun hayat kurtarıcı olduğu iddia ediliyordu. Ancak bu yöntem, hem tehlikeli hem de etkisiz olduğu için kısa sürede tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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