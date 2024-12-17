Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Tarih boyunca şifa arayışında, insanlık hem yaratıcı hem de dehşet verici yollar denedi. Sigara ile astımı iyileştirmeye çalışmak ya da kedilerden piyano yapmak gibi yöntemler, bugün bize inanılmaz gelse de bir zamanlar ciddiye alınıyordu. Geçmişte tıp, bilimden ziyade bir sanat gibiydi ve bu durum hem inanılmaz hem de ürkütücü yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. İşte tarihin en çarpıcı 'şifa' yöntemlerinden bazıları, sizi hem güldürecek hem de düşündürecek!

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