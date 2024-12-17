Arkadaşlarımızın Evi Gibi Yeni Bir Yerde Uykuya Dalmak Neden Çok Zordur?
Arkadaşlarımızın Evi Gibi Yeni Bir Yerde Uykuya Dalmak Neden Çok Zordur?
Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyor musunuz? Bu durumun sandığınızdan daha doğal bir sebebi olabilir. Araştırmalara göre, beynimiz bilinmeyen bir ortamdayken tehlikelerden korunmak için tam anlamıyla uyumuyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Beraber bakalım!
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Brown Üniversitesi’nde yapılan 2016 tarihli bir araştırmaya göre, yeni bir yerde uyurken beynimizin bir kısmı tam anlamıyla dinlenmek yerine tetikte kalıyor. Bu duruma “ilk gece sendromu” deniyor.
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Araştırma, katılımcıların beyin aktivitelerini ölçmek için bir uyku laboratuvarında iki gece boyunca testler yaptı. İlk gece, katılımcıların sol beyin yarımküresi, çevredeki seslere ve hareketlere daha hassas şekilde tepki veriyordu.
Ancak bir hafta sonra, aynı ortamda ikinci gece uyuduklarında beyin aktivitesi simetrik hale geldi. Yani beynin artık ortamı tanıdığını ve tehlikeli olarak algılamadığını gösteriyordu.
Araştırmacılar, bu davranışı bazı hayvanların tehlikeli ortamlarda geliştirdiği “tek yarımküreli yavaş dalga uykusu” (USWS) ile ilişkilendiriyor. Örneğin, yunuslar ve bazı kuşlar, uyurken beynin bir yarısını tetikte tutarak avcılardan korunabiliyor.
Yeni bir yere taşındığınızda ya da bir otelde kaldığınızda, beyniniz çevredeki bilinmeyen sesleri ve olası tehditleri algılayarak sizi koruma moduna geçiyor.
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Araştırmanın yazarlarından Yuka Sasaki’ye göre, sık seyahat eden kişiler beynini bu ilkel uyanıklık modunu devre dışı bırakmak için eğitebiliyor. Beynimizin oldukça esnek olduğunu belirten Sasaki, sürekli yeni yerlerde kalan kişilerin ilk gece sendromunu daha az yaşadığını ifade ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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