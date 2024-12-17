Arkadaşlarımızın Evi Gibi Yeni Bir Yerde Uykuya Dalmak Neden Çok Zordur?

Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyor musunuz? Bu durumun sandığınızdan daha doğal bir sebebi olabilir. Araştırmalara göre, beynimiz bilinmeyen bir ortamdayken tehlikelerden korunmak için tam anlamıyla uyumuyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Beraber bakalım!

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