Yemek Yedikten Sonra Neden Sanki Midemize Fil Oturmuşçasına Yorgun Hissederiz?

Yemekten sonra birden bastıran o tatlı yorgunluk hissi, çoğumuzun yaşadığı bir durumdur. Peki, bu yorgunluk neden kaynaklanıyor? Sindirim süreci vücudumuzu gerçekten bu kadar yoruyor mu? Yediklerimiz mi, yoksa uyku düzenimiz mi bu durumu tetikliyor? İşte yemek sonrası yorgunluğun ardındaki bilimsel neden...