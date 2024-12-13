Donörlerin Anıları ve Kişilikleri Organ Nakliyle Yeni Sahiplerine Geçiyor Olabilir!

Organ nakli sadece fiziksel bir tedavi süreci mi yoksa kimliğimizi yeniden şekillendiren bir deneyim mi? Son araştırmalar, bu sorunun şaşırtıcı bir boyutunu ortaya koyuyor. Nakil alan hastalar, bağışçılarının hatıralarını, kişiliklerini ve hatta alışkanlıklarını miras aldıklarını iddia ediyor. Bilim dünyasında tartışmalara yol açarken, bazı vakaların detayları tüyler ürpertici. Gelin beraber bakalım. 👇🏻