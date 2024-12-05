Modern Tıbbın Gelişmediği Eski Zamanlarda Komaya Giren İnsanlara Ne Oluyordu?

Eski zamanlarda komadaki insanlara nasıl yaklaşıldığını hiç merak ettiniz mi? Antik dünyanın tıbbı, bugün bildiklerimizden oldukça farklıydı. Bu bilinçsizlik durumu, atalarımız için hem bilimsel hem de mistik bir muammaydı. Kimi zaman doğal yöntemler, kimi zaman inanılmaz uygulamalar devreye girdi. Gelin tarihe doğru bi' yolculuğa çıkalım!

Kaynak