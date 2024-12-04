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Antik Çin’de İnsanların Deprem Tahmini İçin Kullandıkları İlginç Aletin İnanılmaz Hikayesi

Antik Çin’de İnsanların Deprem Tahmini İçin Kullandıkları İlginç Aletin İnanılmaz Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 11:52

Teknolojinin ne kadar ilerlediğini görmek için sadece modern sismograflara bakmamız yeterli, değil mi? Ancak bu hikaye bizi tam 2000 yıl öncesine, Antik Çin’e götürüyor. Zhang Heng isimli bir dahi, o zamanlar için inanılmaz bir cihaz icat etti: dünyanın ilk deprem dedektörü. O dönemki inançlara göre, depremler gökyüzünün hükümdarlara verdiği bir mesajdı. Peki bu mesaj nasıl bu kadar hassas bir şekilde tespit edilebildi?

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132 yılında Çinli astronom, mühendis ve matematikçi Zhang Heng, inanılmaz bir yeniliğe imza attı. Heng’in icat ettiği seismoskop, sarsıntıyı olduğu yerde hissetmeden depremleri yüzlerce kilometre öteden tespit edebiliyordu.

132 yılında Çinli astronom, mühendis ve matematikçi Zhang Heng, inanılmaz bir yeniliğe imza attı. Heng’in icat ettiği seismoskop, sarsıntıyı olduğu yerde hissetmeden depremleri yüzlerce kilometre öteden tespit edebiliyordu.

O dönem, bu aletle sismik olayların gökyüzünün düzenine bir tepkime olduğu düşünülüyordu.

Zhang’ın sismografı, neredeyse 2 metre çapında dev bir bronz kazan şeklindeydi. Kazanın üzerinde sekiz farklı yönü gösteren ejderha figürleri bulunuyordu. Her ejderhanın ağzında küçük bir bronz top, hemen altında ise geniş ağızlı kurbağa figürleri yer alıyordu.

Zhang’ın sismografı, neredeyse 2 metre çapında dev bir bronz kazan şeklindeydi. Kazanın üzerinde sekiz farklı yönü gösteren ejderha figürleri bulunuyordu. Her ejderhanın ağzında küçük bir bronz top, hemen altında ise geniş ağızlı kurbağa figürleri yer alıyordu.

Deprem algılandığında, ejderhanın ağzından top düşer ve çıkan ses depremi haber verirdi.

138 yılında Zhang Heng’in icadı, başkent Luoyang’daki sarayda büyük bir heyecan yarattı. Bir deprem algılandığında, batıyı işaret eden ejderha topunu düşürdü. Ancak Luoyang’da kimse sarsıntıyı hissetmediği için icadın doğru çalıştığına inanılmadı.

138 yılında Zhang Heng’in icadı, başkent Luoyang’daki sarayda büyük bir heyecan yarattı. Bir deprem algılandığında, batıyı işaret eden ejderha topunu düşürdü. Ancak Luoyang’da kimse sarsıntıyı hissetmediği için icadın doğru çalıştığına inanılmadı.

Birkaç gün sonra, batıdaki Long bölgesinden gelen haberciler, aynı gün orada büyük bir depremin meydana geldiğini rapor etti.

Böylece Zhang Heng’in sismografının ne kadar hassas çalıştığı kanıtlandı.

2005 yılında Zhang Heng’in memleketi Zengzhou’daki bilim insanları, bu antik sismografın bir replikasını yaptı. Simüle edilmiş dört farklı deprem dalgasıyla yapılan testlerde, cihaz hepsini başarıyla tespit etti.

2005 yılında Zhang Heng’in memleketi Zengzhou’daki bilim insanları, bu antik sismografın bir replikasını yaptı. Simüle edilmiş dört farklı deprem dalgasıyla yapılan testlerde, cihaz hepsini başarıyla tespit etti.

Topladığı veriler, modern sismografların sonuçlarıyla neredeyse birebir örtüşüyordu!

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Basit ama etkili mekanizma, hem Antik Çin’in mühendislik dehasını hem de Zhang Heng’in ileri görüşlülüğünü gözler önüne seriyor. Bugün bile; aletin, zamanının ötesinde bir başarı olduğunu söylemek mümkün.

Basit ama etkili mekanizma, hem Antik Çin’in mühendislik dehasını hem de Zhang Heng’in ileri görüşlülüğünü gözler önüne seriyor. Bugün bile; aletin, zamanının ötesinde bir başarı olduğunu söylemek mümkün.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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