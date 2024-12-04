Antik Çin’de İnsanların Deprem Tahmini İçin Kullandıkları İlginç Aletin İnanılmaz Hikayesi

Teknolojinin ne kadar ilerlediğini görmek için sadece modern sismograflara bakmamız yeterli, değil mi? Ancak bu hikaye bizi tam 2000 yıl öncesine, Antik Çin’e götürüyor. Zhang Heng isimli bir dahi, o zamanlar için inanılmaz bir cihaz icat etti: dünyanın ilk deprem dedektörü. O dönemki inançlara göre, depremler gökyüzünün hükümdarlara verdiği bir mesajdı. Peki bu mesaj nasıl bu kadar hassas bir şekilde tespit edilebildi?

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