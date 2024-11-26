Orta Çağ Döneminde İnsanlar Sabun ve Şampuan Gibi Hijyen Malzemeleri Olmadan Nasıl Temizleniyordu?
Orta Çağ Döneminde İnsanlar Sabun ve Şampuan Gibi Hijyen Malzemeleri Olmadan Nasıl Temizleniyordu?
Sabun, şampuan ya da diş macunu olmadan temiz bir yaşam nasıl sürdürülebilir? Orta Çağ insanları bunu başarmış görünüyor. Ancak yöntemleri, bugünkü standartlarımıza göre oldukça farklıydı. Temizlik konusunda ne kadar başarılı oldukları tartışılır ancak ellerindeki sınırlı imkanlarla bile hijyenlerini korumanın yollarını bulmuşlardı. Gelin beraber göz atalım.
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Orta Çağ’da banyo yapmak, özellikle köylüler için büyük bir çaba gerektiriyordu. Sıcak suyu olmayan ve suyu kuyudan taşıyan köylüler, genelde soğuk suyla ya da açık havada yıkanırdı.
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Sabun yerine ise tuz ve kireç karışımları kullanılırdı. Bununla birlikte her gün yıkanmak bir zorunluluk değildi. Temizlik için ellerinden geleni yaptıkları gerçeğini değiştirmiyordu.
Peş peşe giyilen kıyafetler ve yetersiz su kaynakları nedeniyle köylüler genelde haftada bir kıyafetlerini yıkayabiliyordu. İç çamaşırlarını her gün değiştirmek ise çoğu kişi için imkansızdı.
Kıyafetlerini temizlemek için genelde nehirlerden akan su ve odun külünden yapılan sabun kullanılırdı. Nehirlerin çoğu kirli olmasına rağmen, bu yöntem temizlik için en yaygın çözümdü.
Orta Çağ köylüleri için bit ve pirelerle baş etmek hayatın bir parçasıydı. Hatta bu durum, bazen sosyal bir etkinliğe dönüşürdü; aile bireyleri ve arkadaşlar bir araya gelerek birbirlerini bitlerden temizlerdi.
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Diş temizliği için bugün kullandığımız diş fırçalarının yerini, genelde fındık ağacından yapılan ince dallar alırdı. Dişlerinizi parlatmak istiyorsanız biraz tuz ve adaçayı da yardımınıza koşabilirdi.
Orta Çağ’da kadınlar regl dönemlerinde bugünkü hijyen ürünlerine sahip değillerdi, bu yüzden doğal malzemelerle idare etmek zorundaydılar. Kadınlar genellikle eski kumaş parçalarını regl kanamasını toplamak için kullanıyordu.
Bazı teorilere göre, küçük bir dal parçasına sarılmış bezler tampon yerine geçerken, başka bir yöntem ise emici özellikteki yosunları ped olarak kullanmaktı. Ancak pek çok kadın, herhangi bir malzeme kullanmadan kıyafetlerinin lekelenmesine izin veriyordu.
Köylüler genelde saman dolu yataklarda uyurdu ancak bu yataklar sık sık değiştirilmediği için pire ve bitlerin yuvası haline gelirdi. Bu problemi çözmek için samanların arasına lavanta ya da papatya gibi hoş kokulu bitkiler koyarlardı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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