Orta Çağ Döneminde İnsanlar Sabun ve Şampuan Gibi Hijyen Malzemeleri Olmadan Nasıl Temizleniyordu?

Sabun, şampuan ya da diş macunu olmadan temiz bir yaşam nasıl sürdürülebilir? Orta Çağ insanları bunu başarmış görünüyor. Ancak yöntemleri, bugünkü standartlarımıza göre oldukça farklıydı. Temizlik konusunda ne kadar başarılı oldukları tartışılır ancak ellerindeki sınırlı imkanlarla bile hijyenlerini korumanın yollarını bulmuşlardı. Gelin beraber göz atalım.

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