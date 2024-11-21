Osmanlı'da Bir Zamanlar Kahve İçmek Neden Günah Sayılmış ve Yasaklanmıştı?

Kahve, bugün sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ancak Osmanlı döneminde kahve, bir içecekten çok daha fazlasını temsil ediyordu. Bu yüzden bazı dönemlerde yasaklanarak halkın elinden alındı. Peki, Osmanlı yöneticileri kahveyi neden tehlikeli gördü ve bu yasak nasıl şekillendi? Gelin, tarihin derinliklerine bir yolculuk yapalım!

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