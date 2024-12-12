Astronotlar Uzay Elbisesi Giymeden Uzayda Ne Kadar Süre Hayatta Kalabilir?

Uzayın büyüleyici olduğu kadar ölümcül bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir astronot uzay elbisesi olmadan dışarı çıksa ne olurdu? Bu sorunun cevabı, hayal ettiğinizden çok daha korkutucu. Filmlerde gördüğümüz sahnelerden tamamen farklı bir şekilde, hayatta kalma süresi yalnızca birkaç saniyeyle sınırlı. Bilimsel gerçekler, insan bedeninin uzaya nasıl tepki verdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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