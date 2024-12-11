Suudi Arabistan Neden 1970'lerde Antarktika'dan Devasa Bir Buz Kütlesi Getirmek İstemişti?

Bir Suudi prensi, 1970'lerde dünya çapında ses getirecek kadar çılgın bir fikirle gündeme geldi: Antarktika’dan devasa buz kütlelerini Arabistan’a taşımak. Peki, bu fikir ne kadar gerçekçiydi ve ardında hangi bilimsel çalışmalar yatıyordu? Gelin hepsine beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz 👇🏻

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