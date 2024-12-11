Suudi Arabistan Neden 1970'lerde Antarktika'dan Devasa Bir Buz Kütlesi Getirmek İstemişti?
Suudi Arabistan Neden 1970'lerde Antarktika'dan Devasa Bir Buz Kütlesi Getirmek İstemişti?
Bir Suudi prensi, 1970'lerde dünya çapında ses getirecek kadar çılgın bir fikirle gündeme geldi: Antarktika’dan devasa buz kütlelerini Arabistan’a taşımak. Peki, bu fikir ne kadar gerçekçiydi ve ardında hangi bilimsel çalışmalar yatıyordu? Gelin hepsine beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz 👇🏻
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1977 yılında Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Faisal Al Saud, Iowa State Üniversitesi’ne sıra dışı bir misafirle geldi: Alaska’dan çıkarılan bir tonluk bir buz kütlesi.
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Buz, önce helikopterle taşınmış, ardından ticari uçaklarla Minnesota’ya getirilmişti. Üniversitedeki "Buz Dağı Kullanımı Konferansı"nın onur konuğu olan bu kütle, aslında çok daha büyük bir projenin habercisiydi.
Prens Mohammed’in planı, 250 metre derinliğinde ve 42 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir buz dağını Suudi Arabistan’a taşımaktı. Buz kütlesi, 105 milyon metreküp su içeriyordu ve nükleer enerjili bir su çarkıyla taşınacaktı.
Prens Mohammed, Suudi Arabistan’ın kronik su sorununu çözmeyi hedefliyordu. Desalinasyon (tuzdan arındırma) projelerinde de önemli bir role sahip olan prens, buz taşıma projesinin mevcut yöntemlerden %30-50 daha ucuz olacağını savunuyordu.
Bin Faisal’ın planları her ne kadar etkileyici görünse de devasa projenin önünde ciddi lojistik ve finansal zorluklar vardı.
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Dev bir buz kütlesini okyanuslar boyunca taşımak, hem teknik olarak karmaşıktı hem de büyük bir maliyet gerektiriyordu.
Yine de proje, Suudi Arabistan’ın su kaynakları sorununa yenilikçi yaklaşımlar arayışının bir simgesi haline geldi. Desalinasyon gibi teknolojilerin geliştirilmesinde atılan adımlarla birlikte, bu çılgın fikir tarihe ilham verici bir girişim olarak geçti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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