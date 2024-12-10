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Midemiz Kalktı: Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Çerez Niyetine Mumya Yiyordu?

Midemiz Kalktı: Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Çerez Niyetine Mumya Yiyordu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 23:41

Bir zamanlar insanlar mumyaları çerez gibi tüketiyordu, kulağa garip geldiğinin farkındayız. Oysa bu, tamamen bir yanlış anlamanın ürünüydü. Orta Çağ’dan 19. yüzyıla kadar süren bu alışkanlık, tıbbi bir inanıştan kaynaklanıyordu. Mumyalara, her derde deva mucizevi ilaç gözüyle bakılıyordu. Peki, bu tuhaf ve tüyler ürpertici gelenek nasıl başladı?

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Her şey, "mumia" adında tıbbi bir maddenin yanlış yorumlanmasıyla başladı. Aslında bu madde, İran’daki siyah asfaltlı kayalıklardan çıkan ve şifa özellikleriyle bilinen bir bileşikti.

Her şey, "mumia" adında tıbbi bir maddenin yanlış yorumlanmasıyla başladı. Aslında bu madde, İran’daki siyah asfaltlı kayalıklardan çıkan ve şifa özellikleriyle bilinen bir bileşikti.

Ancak 11. ve 12. yüzyılda Arapça metinleri tercüme eden Batılı çevirmenler, "mumia" kelimesini yanlışlıkla antik Mısır mumyalarındaki koruyucu maddelerle ilişkilendirdi.

Ancak 11. ve 12. yüzyılda Arapça metinleri tercüme eden Batılı çevirmenler, "mumia" kelimesini yanlışlıkla antik Mısır mumyalarındaki koruyucu maddelerle ilişkilendirdi.

Bu hata, mumyaların mucizevi bir tedavi kaynağı olarak algılanmasına yol açtı. İnsanlar, mumyaları baş ağrısından kalp krizine kadar birçok hastalığı iyileştirebilecek bir ilaç olarak görmeye başladı.

Bu hata, mumyaların mucizevi bir tedavi kaynağı olarak algılanmasına yol açtı. İnsanlar, mumyaları baş ağrısından kalp krizine kadar birçok hastalığı iyileştirebilecek bir ilaç olarak görmeye başladı.

Orta Çağ Avrupa’sında "tıbbi yamyamlık" oldukça yaygındı. İnsanlar, gladyatör kanının epilepsiye iyi geldiğine, insan yağının ise ev yapımı ilaçlarda faydalı olduğuna inanıyordu.

Orta Çağ Avrupa’sında "tıbbi yamyamlık" oldukça yaygındı. İnsanlar, gladyatör kanının epilepsiye iyi geldiğine, insan yağının ise ev yapımı ilaçlarda faydalı olduğuna inanıyordu.

Mumya tüketimi de bu inanışların bir uzantısı olarak ortaya çıktı.

Tıbbi mumyalar, genellikle toz haline getirilip çeşitli ilaçlara ekleniyordu. Bu da sadece eski Mısır mumyalarının değil, aynı zamanda yeni ölülerin de "mumiaya" dönüştürülmesine yol açtı

Tıbbi mumyalar, genellikle toz haline getirilip çeşitli ilaçlara ekleniyordu. Bu da sadece eski Mısır mumyalarının değil, aynı zamanda yeni ölülerin de "mumiaya" dönüştürülmesine yol açtı
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Mezar hırsızları ve tüccarlar, idam edilen mahkumların, kölelerin ve diğer insanların bedenlerini çalarak kurutup pazara sürüyordu.

Mezar hırsızları ve tüccarlar, idam edilen mahkumların, kölelerin ve diğer insanların bedenlerini çalarak kurutup pazara sürüyordu.

19. yüzyılda, mumya yeme alışkanlığı azalmış olsa da Viktorya Dönemi İngiltere’sinde başka bir şekilde ortaya çıktı.

19. yüzyılda, mumya yeme alışkanlığı azalmış olsa da Viktorya Dönemi İngiltere’sinde başka bir şekilde ortaya çıktı.

"Egyptomania" adı verilen fenomen, mumya açma partilerinden tutun da mumyaların tıbbi ve kozmetik amaçlarla kullanılmasına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

"Egyptomania" adı verilen fenomen, mumya açma partilerinden tutun da mumyaların tıbbi ve kozmetik amaçlarla kullanılmasına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

Bu çılgınlık, Mısır’dan kaçırılan mumyaların özel evlerde ve halka açık etkinliklerde açılarak sergilenmesine kadar ilerledi. Ancak ilginç alışkanlık, 19. yüzyılın sonlarında yasalar ve toplumsal bilinçle birlikte sona ermeye başladı.

Bu çılgınlık, Mısır’dan kaçırılan mumyaların özel evlerde ve halka açık etkinliklerde açılarak sergilenmesine kadar ilerledi. Ancak ilginç alışkanlık, 19. yüzyılın sonlarında yasalar ve toplumsal bilinçle birlikte sona ermeye başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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