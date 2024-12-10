Midemiz Kalktı: Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Çerez Niyetine Mumya Yiyordu?

Bir zamanlar insanlar mumyaları çerez gibi tüketiyordu, kulağa garip geldiğinin farkındayız. Oysa bu, tamamen bir yanlış anlamanın ürünüydü. Orta Çağ’dan 19. yüzyıla kadar süren bu alışkanlık, tıbbi bir inanıştan kaynaklanıyordu. Mumyalara, her derde deva mucizevi ilaç gözüyle bakılıyordu. Peki, bu tuhaf ve tüyler ürpertici gelenek nasıl başladı?

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