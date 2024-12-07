Arife Günü Öncesi Çok Fazla Tatlı Yediği İçin Ölen İsveç Kralı: Adolf Frederick
Arife Günü Öncesi Çok Fazla Tatlı Yediği İçin Ölen İsveç Kralı: Adolf Frederick
İsveç Kralı Adolf Frederick, tarihte özgürlüklerin savunucusu bir lider olarak bilinir. Fakat onun ölüm şekli, liderliğinden çok daha fazla dikkat çekiyor. Bir ziyafet onu kelimenin tam anlamıyla ölüme götürdü! Tatlı düşkünü bir kralın hayatının nasıl son bulduğunu öğrendiğinizde hem şaşıracak hem de bu olayın politik sonuçlarını merak edeceksiniz. Gelin beraber bakalım.
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Adolf Frederick’in 1751’de başladığı hükümdarlık dönemi, İsveç’te “Özgürlükler Çağı” olarak anılıyor. Bu dönem, sivil hakların genişletildiği ve basın özgürlüğünün dünyada ilk kez yasalaştığı bir zaman dilimiydi.
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Ancak kralın dönemine dair hatırlanan başka bir detay var: yemek tutkusu. Bu tutku, onun hem yaşam tarzını hem de ölümünü şekillendirdi.
1771 yılının 12 Şubat günü, Shrove Tuesday (Büyük perhizin arife günü) adı verilen bir geleneksel bayram günüydü. Lent dönemine hazırlık için İsveç aristokrasisi bu günde sofralarını ziyafetle donatıyordu.
Adolf Frederick de bu geleneği fazlasıyla ciddiye aldı. Istakoz, havyar, turşu, tütsülenmiş balık ve kaynamış etlerle başlayan ziyafeti, şampanyayla taçlandırdı. Ancak asıl olay, tatlı servisiyle başladı.
Kralın tatlı tutkusu, İsveç’e özgü bir hamur işi olan semlalarla zirveye ulaştı. Geleneksel olarak tarçın ve kuru üzümlerle tatlandırılmış sıcak sütle servis edilen bu tatlılar, kralın favorisi haline gelmişti.
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Çoğu insan yeni yıl ve Lent arasındaki dönemde yalnızca birkaç semla tüketirken Adolf Frederick bir oturuşta tam 14 semla yedi!
Bu ziyafet, kralın mide problemleri yaşamasına neden oldu ve aynı gün hayatını kaybetmesine yol açtı.
Adolf Frederick tatlı tutkusu yüzünden hayatını kaybederken bir çağın da sonunu getirdi. Ölümü belki trajikomikti ancak politik sonuçları oldukça ciddi oldu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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