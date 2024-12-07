Arife Günü Öncesi Çok Fazla Tatlı Yediği İçin Ölen İsveç Kralı: Adolf Frederick

İsveç Kralı Adolf Frederick, tarihte özgürlüklerin savunucusu bir lider olarak bilinir. Fakat onun ölüm şekli, liderliğinden çok daha fazla dikkat çekiyor. Bir ziyafet onu kelimenin tam anlamıyla ölüme götürdü! Tatlı düşkünü bir kralın hayatının nasıl son bulduğunu öğrendiğinizde hem şaşıracak hem de bu olayın politik sonuçlarını merak edeceksiniz. Gelin beraber bakalım.

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