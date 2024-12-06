Hayalini Gerçekleştirmek Uğruna Eyfel Kulesi'nden Atlayan Terzi Franz Reichelt'in Trajik Hikayesi

Hepimizin içinde, hayallerimizi gerçeğe dönüştürme arzusu vardır. Ancak bu arzunun peşinden gitmek bazen beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Franz Reichelt, sıradan bir terzilikten çok daha fazlasını başarmayı hedefledi. Onun hikayesi, yenilikçilik ve cesaretin sınırlarını zorlamanın bir örneği olarak anılıyor. Peki, tarihe 'uçan terzi' olarak geçen bu isim nasıl bir hayale kapıldı?

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