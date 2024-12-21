İnternette Gezinirken Hep Gördüğümüz ''Çerezleri Kabul Et'' Seçeneğine Tıklayınca Ne Oluyor?

İnternette gezinmeyi çok seviyoruz. İtiraf edelim, günümüzün büyük bir bölümünü web sitelerinde harcıyoruz. Arama motorlarında araştırmalar yapıp o site senin, bu site benim gezip duruyoruz. Peki, bir siteye girdiğimizde karşımıza çıkan ''Çerez Politikası'' ne anlama geliyor?

Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğimizde bize sunulan ''Çerezleri kabul et'' seçeneği tam olarak ne işe yarıyor? Eğer siz de bu çerezlerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız bu içeriğimizde aradığınız soruya cevap bulacaksınız.

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