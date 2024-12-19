Sporcularda Gördüğümüz Renkli Kinezyo Bantlar Ne İşe Yarıyor?

Herhangi bir spor karşılaşmasını izlediğinizde en az bir kez de olsa sporcuların sırtında, bacağında veya omzunda ''renkli bantlar'' görebilirsiniz. Özellikle formasını çıkaran futbolcularda bunu görmeniz son derece olası. Peki, hiç düşündünüz mü bu bantlar ne işe yarıyor diye? Aslında sağlık açısından oldukça faydalı. Gelin, sporcularda gördüğümüz bu renkli bantların ne işe yaradığına birlikte bakalım...

Kaynak