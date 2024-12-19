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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 16:46

Zayıflamak istiyor ama motive edici bir şeyler bulamıyor musunuz? İşte diyet ve sporla hayatını değiştiren 15 kişinin size ilham verecek zayıflama hikayeleri...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. ''(Yaklaşık 2 yıl) kilo kaybı ilerlemesi.''

1. ''(Yaklaşık 2 yıl) kilo kaybı ilerlemesi.''

2. ''(1,5 Yıl] Yüz Dönüşümü''

2. ''(1,5 Yıl] Yüz Dönüşümü''

3. ''(Yaklaşık 4 yıl) Gevşek deri berbattır''

3. ''(Yaklaşık 4 yıl) Gevşek deri berbattır''

4. 10 ay

4. 10 ay

5. ''(1.3 yıl) Hala yapılacak çok iş var''

5. ''(1.3 yıl) Hala yapılacak çok iş var''
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6. ''| 11 ay | her şeyi değiştiren resim!''

6. ''| 11 ay | her şeyi değiştiren resim!''

7. 3 yıl

7. 3 yıl

8. ''(5 Ay) Uzun ve zor bir yol.''

8. ''(5 Ay) Uzun ve zor bir yol.''

9. ''(11 ay) Sağlığım açısından büyük bir yıl''

9. ''(11 ay) Sağlığım açısından büyük bir yıl''

10.

10.
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11. ''(12 ay) Tutarlılık anahtardır!''

11. ''(12 ay) Tutarlılık anahtardır!''

12. ''(6 ay) Daha önce karın kaslarımı hiç göremiyordum!''

12. ''(6 ay) Daha önce karın kaslarımı hiç göremiyordum!''

13. ''(Yaklaşık 2 yıl) bir yolculuktu.''

13. ''(Yaklaşık 2 yıl) bir yolculuktu.''

14. ''(5 ay) Daha gidecek çok yol var ama bunlar r/**ilerleme** fotoğrafları, değil mi?''

14. ''(5 ay) Daha gidecek çok yol var ama bunlar r/**ilerleme** fotoğrafları, değil mi?''

15. ''(11 ay) Yolculuğum hakkında sizleri bilgilendireceğimi söylemiştim, işte burada!''

15. ''(11 ay) Yolculuğum hakkında sizleri bilgilendireceğimi söylemiştim, işte burada!''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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