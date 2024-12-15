Araştırmalar Kola İçmenin İnsan Hayatından 12 Dakika Kaybettirdiğini Ortaya Koydu

Kola sevenleri ve fast food bağımlılarını üzen haber! Bilim insanları işlenmiş gıdaların yaşam süresini ne kadar etkiledikleriyle ilgili yaptıkları son araştırmalarda elde ettikleri verileri paylaştı. Buna göre bir sosisli sandviç yemek ömrümüzü 36 dakika kısaltıyor, bir kutu kola içmek ise hayatımızdan 12 dakika daha kaybettiriyor. Balık yemek ise yaşamımıza 28 dakika daha katıyor. İşte araştırmanın detayları...