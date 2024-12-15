Araştırmalar Kola İçmenin İnsan Hayatından 12 Dakika Kaybettirdiğini Ortaya Koydu
Araştırmalar Kola İçmenin İnsan Hayatından 12 Dakika Kaybettirdiğini Ortaya Koydu
Kola sevenleri ve fast food bağımlılarını üzen haber! Bilim insanları işlenmiş gıdaların yaşam süresini ne kadar etkiledikleriyle ilgili yaptıkları son araştırmalarda elde ettikleri verileri paylaştı. Buna göre bir sosisli sandviç yemek ömrümüzü 36 dakika kısaltıyor, bir kutu kola içmek ise hayatımızdan 12 dakika daha kaybettiriyor. Balık yemek ise yaşamımıza 28 dakika daha katıyor. İşte araştırmanın detayları...
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Günümüz fast food zincirlerinde sıkça tükettiğimiz kola ve hamburgerlerin hayatımızdan çaldığı süreleri öğrendiğinizde tüketirken iki kez düşünebilirsiniz. Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma işlenmiş gıdaların hayatımızdan ne kadar zaman çaldığını ortaya koydu.
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Yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucu maddeler ve emülgatörler gibi maddeler içeren ultra işlenmiş gıdalar tüketilirken ölçüyü kaçırdığımızda oldukça tehlikeli olabiliyor.
Araştırmaya göre bir sosisli sandviç ömrümüzü 36 dakika kısaltırken, bir kutu kola ise hayatımızdan 12 dakika kaybettiriyor.
Hamburger yemek ise ömrümüzden 9 dakika çalıyor. Büyük ses getiren araştırmada balık türlerini tüketmenin ise ömrümüzü tam 28 dakikaya kadar uzatabildiği ortaya konuldu.
Çalışmada 5 binin üzerinde besin türü incelenirken, sandviç, pizza ve makarna gibi gıdaların yaşam süresini kısalttığı tespit edildi.
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Meyve, sebze ve fıstık ezmesinin ise sağlığımız üzerinde pek çok faydasının olduğu belirlendi. Uzmanlar şekerli içeceklerde kullanılan aspartam gibi tatlandırıcıların da yaşam süresini kısaltabildiğini dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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