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Yeni Yıl Sofralarına Yakışacak Bir Lezzet: Beef Wellington Tarifi

Yeni Yıl Sofralarına Yakışacak Bir Lezzet: Beef Wellington Tarifi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 19:14

Yılbaşı sofralarınızı leziz yemeklerle taçlandırmak istemez miydiniz? İngiliz mutfağından kopup gelen Beef Wellington, dünya çapında meşhur oldu. MasterChef yarışmasında da yer alan Beef Wellington bugünlerde sosyal medyanın vazgeçemediği bir lezzet. Dana filetosundan yapılan Beef Wellington sadece etiyle değil, hamuruyla da damaklarınızda fark yaratacak.

Peki Beef Wellington nasıl yapılır?

Beef Wellington Tarifi

Beef Wellington Tarifi

İhtiyacınız olan malzemeler:

  • 600 gram bonfile

  • 200 gram füme antrikot

  • 250 gram mantar

  • 100 gram ceviz

  • 1 adet yumurta

  • 12 adet milföy hamuru

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1çorba kaşığı tane hardal

  • 1 çorba kaşığı yoğurt

  • 2 çay kaşığı karabiber

  • 2 çay kaşığı tuz

Beef Wellington Yapılışı

Beef Wellington Yapılışı

İlk olarak milföy hamurları unlayıp yumuşaması için bekletin. Bu sırada, bonfileyi tuz ve karabiberle harmanlayın. 

Sonrasında bonfileyi döküm tavaya alın ve her tarafını 2'şer dakika mühürleyin.  Mantar, ceviz içini, hardalı ve baharatları bir rondoya alın ve püre haline getirin. Et mühürlendikten sonra bu püreyi ve zeytinyağını tavaya ekleyip kavurun. Kavrulduktan sonra soğumaya bırakın. 

Ardından tezgaha bir streç film serin. Üzerine füme antrikotları 2 sıra olacak şekilde dizin. Fümelerin de üzerine soğuyan mantar harcı yayın. Bu harcın üzerine de bonfileyi koyun. 

Streç film yardımıyla füme ve harcı bonfilenin yüzeyine sarın. Buzdolabında bir 30 dakika dinlendirin. 

Milföyleri de bonfileyi saracak şekilde tezgaha dizin. Sonra bonfileyi çıkarıp milföylerin üzerine koyun ve milföy hamurunu etrafına rulo şekilnde sarın. Yumurta ve yoğurdu da çırpıp hamurun üzerine sürün. 

200 derecede fansız olarak çalıştırın. Eğer eti tam pişmiş istiyorsanız 30-40 dakika, içi az pişmiş istiyorsanız da 15-20 dakika pişirin. 

Servise hazır!

Afiyet olsun :)

Beef Wellington Hikayesi

Beef Wellington Hikayesi

Beef Wellington hikayesine dair farklı efsaneler yer alıyor. Bu yüzden kesin kökeni de tam olarak bilinmiyor.

En yaygın inanışa göre, Beef Wellington yemeği adını İngiliz generali Duke of Wellington'dan alıyor. I. Wellington Dükü Arthur Wellesley’in bu yemeği çok sevdiği ve dolayısıyla yemeğin adına onun isminin verildiği söyleniyor. 

Başka bir inanışa göre de bu yemeğin adı, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’dan geliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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