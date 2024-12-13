Yeni Yıl Sofralarına Yakışacak Bir Lezzet: Beef Wellington Tarifi

İlk olarak milföy hamurları unlayıp yumuşaması için bekletin. Bu sırada, bonfileyi tuz ve karabiberle harmanlayın.

Sonrasında bonfileyi döküm tavaya alın ve her tarafını 2'şer dakika mühürleyin. Mantar, ceviz içini, hardalı ve baharatları bir rondoya alın ve püre haline getirin. Et mühürlendikten sonra bu püreyi ve zeytinyağını tavaya ekleyip kavurun. Kavrulduktan sonra soğumaya bırakın.

Ardından tezgaha bir streç film serin. Üzerine füme antrikotları 2 sıra olacak şekilde dizin. Fümelerin de üzerine soğuyan mantar harcı yayın. Bu harcın üzerine de bonfileyi koyun.

Streç film yardımıyla füme ve harcı bonfilenin yüzeyine sarın. Buzdolabında bir 30 dakika dinlendirin.

Milföyleri de bonfileyi saracak şekilde tezgaha dizin. Sonra bonfileyi çıkarıp milföylerin üzerine koyun ve milföy hamurunu etrafına rulo şekilnde sarın. Yumurta ve yoğurdu da çırpıp hamurun üzerine sürün.

200 derecede fansız olarak çalıştırın. Eğer eti tam pişmiş istiyorsanız 30-40 dakika, içi az pişmiş istiyorsanız da 15-20 dakika pişirin.

Servise hazır!

Afiyet olsun :)