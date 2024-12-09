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Aman Dikkat: İkinci Kez Isıtıldığında Asla Yememeniz Gereken Yiyecekler

Aman Dikkat: İkinci Kez Isıtıldığında Asla Yememeniz Gereken Yiyecekler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 17:44

Gündelik yaşam çoğumuz için oldukça yoğun ve tempolu geçiyor. Böyle zamanlarda eve gidince yemek ısıtmak en kolay çözüm gibi gözüküyor. Yemek ısıtmak, zaman zaman hayat kurtarıcı olsa da bazen büyük riskler taşıyor. Hele bazı yiyecekler var ki onları tekrar ısıtıp tüketmemeniz gerekiyor. Peki, bunlar hangileri? Bu içeriğimizde bunlara değindik. İşte, tekrar ısıtıp yenmemesi gereken yemekler!

1. Ispanak

1. Ispanak

Hepimizin bildiği en yararlı yiyeceklerden biri olan ıspanağı yeniden ısıtmaktan kaçınmak gerekiyor. İçerisinde bulunan nitrat ısıtıldığında yüksek ısıya maruz kaldığından nitrite dönüşüyor. Bu da ıspanağı oldukça tehlikeli bir hale getiriyor.

2. Mantar

2. Mantar

Besin değeri oldukça yüksek olan mantar soğuk yenmelidir. Isıtıldığında besin kompozisyonu değiştiği için karın ağrısı ve şişlik yapar.

3. Tavuk

3. Tavuk

Tekrar ısıtması en tehlikeli yemeklerden biri de tavuktur. Tavuk ya pişer pişmez ya da piştikten sonra soğuk şekilde yenmelidir. Tavuk çabuk bozulan bir besin olduğu için tavuk zehirlenmeleri meydana gelebilir. Bu yüzden tavuğu tekrar ısıtmaktan kaçınmanız gerekir.

4. Patates

4. Patates

Pişirildikten sonra 4-5 gün muhafaza edilebilen patatesi de ısıtmadan soğuk bir şekilde yemek gerekiyor. Tekrar ısıtıldığında tadı da oldukça değişiyor.

5. Pancar

5. Pancar

Pancar da tıpkı ıspanak gibi nitrat içerir ve ısıtıldığında nitrite dönüşür.

6. Kereviz

6. Kereviz

Kerevizin içinde de nitrite dönüşen nitrat bulunuyor. Uzmanlara göre yeniden ısıtılan kereviz kanserojen etki yaratabiliyor.

7. Yumurta

7. Yumurta

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurtanın da asla ikinci kez ısıtılmaması gerekiyor. Çünkü ikinci kez ısıtıldığında toksit üretmeye başlar ve bu da bize zarar verir.

8. Pirinç

8. Pirinç

Evet, ne yazık ki pirinç pilavını da ısıtmamamız gerekiyor. Aksi takdirde midemiz ve böbreklerimizde ağrıya sebep olabilir.

9. Anne Sütü

9. Anne Sütü

Anne sütü bebeklerin gelişimi için hayati öneme sahip. Ancak anne sütünü ısıtmak çok fazla tavsiye edilmiyor. Bunun yerine çok hafif olacak şekilde ılık hale getirebilirsiniz.

10. Havuç

10. Havuç

Havuç da tekrar ısıtılmaması gereken gıdalardan biridir. Zira uzmanlar, yeniden ısıtılan besinlerin hazmı zorlaştırmakla beraber organizmada değişikliklere yol açtığını öne sürüyor. Bu sebeple, mümkün olduğunca havuç yemeklerini de tekrar tekrar ısıtmamamızda fayda var.

11. Balık

11. Balık

Balık, oldukça dikkat ederek tüketmeniz gereken bir üründür. Balığın tekrardan ısıtılıp servis edilmesi, gıda zehirlenmesi başta olmak üzere birden fazla probleme yol açabilir. Zira balığı tekrar ısıttığınızda balığın içindeki organizmalar değişime uğrayabilir. Bu yüzden balık tüketecek kişilerin tek seferde taze balık tüketmeleri tavsiye edilir.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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