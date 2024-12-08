Bu Tarifleri Kaçırmayın! Sadece 20 Dakika İçinde Hazır Olan Kolay ve Lezzetli 10 Atıştırmalık Tarifi

Philips Çift Hazneli Airfryer'a sahip iseniz kısa sürede hazır olacak atıştırmalıklar yapmak çok kolay! Isı ve zaman ayarını yaptıktan sonra atıştırmalıklar pişene kadar kendinize vakit ayırabilirsiniz. Tam olması gerektiği gibi pişen atıştırmalıklarınızı film ve dizi izlerken bir güzel yiyebilir ya da aniden gelen misafirlere ikram edebilirsiniz. Gelin hep beraber atıştırmalıklara bakalım!