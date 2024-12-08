Bu Tarifleri Kaçırmayın! Sadece 20 Dakika İçinde Hazır Olan Kolay ve Lezzetli 10 Atıştırmalık Tarifi
Bu Tarifleri Kaçırmayın! Sadece 20 Dakika İçinde Hazır Olan Kolay ve Lezzetli 10 Atıştırmalık Tarifi
Philips Çift Hazneli Airfryer'a sahip iseniz kısa sürede hazır olacak atıştırmalıklar yapmak çok kolay! Isı ve zaman ayarını yaptıktan sonra atıştırmalıklar pişene kadar kendinize vakit ayırabilirsiniz. Tam olması gerektiği gibi pişen atıştırmalıklarınızı film ve dizi izlerken bir güzel yiyebilir ya da aniden gelen misafirlere ikram edebilirsiniz. Gelin hep beraber atıştırmalıklara bakalım!
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1. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları
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2. Baharatlı Kabak Cipsi
3. Tavuk Nugget
4. Baharatlı Patates Dilimleri ve Susamlı Tavuk Kanatları
5. Mozzarella Sticks ve Çıtır Enginar
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6. Çıtır Soğan Halkaları ve Fesleğenli Domates Dilimleri
7. Çıtır Nohut
8. Mini Köfteler ve Çıtır Peynir Topları
9. Elma Cipsi
10. Çikolatalı Muz Dilimleri
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