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Bu Tarifleri Kaçırmayın! Sadece 20 Dakika İçinde Hazır Olan Kolay ve Lezzetli 10 Atıştırmalık Tarifi

etiket Bu Tarifleri Kaçırmayın! Sadece 20 Dakika İçinde Hazır Olan Kolay ve Lezzetli 10 Atıştırmalık Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 18:31

Philips Çift Hazneli Airfryer'a sahip iseniz kısa sürede hazır olacak atıştırmalıklar yapmak çok kolay! Isı ve zaman ayarını yaptıktan sonra atıştırmalıklar pişene kadar kendinize vakit ayırabilirsiniz. Tam olması gerektiği gibi pişen atıştırmalıklarınızı film ve dizi izlerken bir güzel yiyebilir ya da aniden gelen misafirlere ikram edebilirsiniz. Gelin hep beraber atıştırmalıklara bakalım!

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1. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları

1. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları

Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetli ve çıtır çıtır atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Yağ oranını daha az kullanarak daha sağlıklı atıştırmalıklar yapabilir ve keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz!

Peynir dolgulu çıtır mantar

Malzemeler:

  • 10-12 adet büyük boy mantar

  • 100 gram krem peynir

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Mantarların saplarını çıkararak iç kısmını boşaltın.

  • İçlerini krem peynir ile doldurun.

  • Galeta ununu bir kaba koyun, baharatları ekleyin ve karıştırın.

  • Doldurduğunuz mantarları galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve mantarları 8-10 dakika pişirin.

Baharatlı Havuç Çubukları 

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy havuç

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Havuçları ince çubuklar şeklinde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve havuçları 10-12 dakika pişirin.

2. Baharatlı Kabak Cipsi

2. Baharatlı Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Kabakları ince ve eşit dilimler halinde kesin.

  • Dilimleri bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla iyice harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve kabakları tek sıra halinde yerleştirip 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

3. Tavuk Nugget

3. Tavuk Nugget

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yaptığınız yemeklerin kokusu tüm eve yayılmaz! Lezzetli atıştırmalıkları yaparken tüm eve yayılan rahatsız edici kokulara bay bay diyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yumurta

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü küçük, lokmalık parçalar halinde doğrayın.

  • Tavuk parçalarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve tavukları 12 dakika pişirin.

4. Baharatlı Patates Dilimleri ve Susamlı Tavuk Kanatları

4. Baharatlı Patates Dilimleri ve Susamlı Tavuk Kanatları

Afiyet olsun!

Baharatlı patates dilimleri 

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde kesin.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla karıştırarak harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve patatesleri tek kat halinde yerleştirip 15 dakika pişirin.

Susamlı tavuk kanatları

Malzemeler:

  • 10 adet tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını soya sosu ve bal ile marine edin.

  • Üzerine susam serpin ve 200°C’de 15 dakika pişirin.

5. Mozzarella Sticks ve Çıtır Enginar

5. Mozzarella Sticks ve Çıtır Enginar

Mozzarella Sticks

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella

  • 1 su bardağı un

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

  • Mozzarella peynirini ince çubuklar halinde kesin.

  • Çubukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • 200°C’de 7-8 dakika pişirin. Dışları çıtır, içleri akışkan bir lezzet sizi bekliyor!

Çıtır enginar

Malzemeler:

  • 4 adet enginar kalbi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Enginar kalplerini zeytinyağı, tuz ve limon suyuyla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesinde 200°C’de 12 dakika pişirin.

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6. Çıtır Soğan Halkaları ve Fesleğenli Domates Dilimleri

6. Çıtır Soğan Halkaları ve Fesleğenli Domates Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz. Kokuları birbirlerine karışmaz ve iki lezzetli atıştırmalığı aynı anda elde etmiş olursunuz. 

Çıtır soğan halkaları ve 

Malzemeler:

  • 2 büyük boy soğan

  • 1 su bardağı un

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

  • Soğanları halka şeklinde kesin ve halkaları birbirinden ayırın.

  • Halkaları una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Fesleğenli domates dilimleri

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy domates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Domatesleri yuvarlak dilimler şeklinde kesin.

  • Üzerine zeytinyağı ve baharatları gezdirin.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

7. Çıtır Nohut

7. Çıtır Nohut

Film izlerken bir yandan keyifle yiyebileceğiniz bir atıştırmalık!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutları zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 15 dakika pişirin.

8. Mini Köfteler ve Çıtır Peynir Topları

8. Mini Köfteler ve Çıtır Peynir Topları

Mini Köfteler

Malzemeler:

  • 300 gram kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Malzemeleri bir kaba koyup yoğurun ve küçük toplar oluşturun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 10 dakika pişirin.

Çıtır peynir topları

Malzemeler:

  • 200 gram kaşar peyniri

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

  • Kaşar peynirini küçük toplar halinde kesin.

  • Peynir toplarını una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

9. Elma Cipsi

9. Elma Cipsi

Elma cipsi 

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Elmayı ince halkalar halinde dilimleyin.

  • Tarçın ve şekeri serpip 180°C’de 15 dakika pişirin.

10. Çikolatalı Muz Dilimleri

10. Çikolatalı Muz Dilimleri

Kahvenizin yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif ile sizlerleyiz!Çikolatalı muz dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyin ve çikolata ile hindistancevizi yağını bir kapta eritin.

  • Muz dilimlerini çikolataya batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 6-8 dakika pişirin.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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