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Yemek Alışkanlıklarına Göre Kaç Yıldızlı Bir Gurmesin?

etiket Yemek Alışkanlıklarına Göre Kaç Yıldızlı Bir Gurmesin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 19:31

Yeme alışkanlıkların gurmelikteki seviyeni gösterir. Peki sen yemek alışkanlıklarına göre nasıl bir gurmesin? Hadi sen bize alışkanlıklarını anlat, biz de sana nasıl bir gurme olduğunu söyleyelim!

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1. Öncelikle kahvaltıda hangisini tercih edersin?

2. Peki bu sokak lezzetlerinden hangisini tercih edersin?

3. Bir restoranda menüye baktığında ilk gözün neye kayar?

4. Peki tatlı konusunda tercihin nasıl?

5. Arkadaşların seni yeni açılan bir mekâna davet etti. Tepkin ne olurdu?

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6. Bir tabak makarna seçer misin?

7. Deniz ürünleri ile aran nasıl?

8. Türk mutfağı hariç en çok hangi mutfağı seviyorsun?

5 yıldızlı bir gurmesin!

Sen tam bir gastronomi tutkunu, bir gurme şef adayısın! Her yeni lezzet senin için bir macera ve yemekler konusunda tam bir sanat eseri hayranısın. Bu yüzden de yeni tatları deniyor, mutfakta da sınırlarını zorluyorsun. Hem senin damak zevkin hem de yaptığın yemekler eşsiz, gerçekten de bravo!

3 yıldızlı bir gurmesin!

Yemek konusunda zevkin iyi ve meraklısın. Yeni lezzetler keşfetmekten keyif alıyor ama yine de bildiklerinden çok uzaklaşmamayı tercih ediyorsun. İkisinin arasını bulman çok değerli. Biraz daha kendini yemeklere ve tarihlere adarsan çok daha iyi bir şekilde gelişebilirsin. Ama kabul edelim sen başarılı ve dengeli bir gurmesin!

1 yıldızlı bir gurmesin!

Yemek senin için sadece bir ihtiyaç. Yeni şeyler denemeye pek açık değilsin ama klasik tatların müdavimisin. O an canın ne çekiyorsa veya ne bulduysan onu tercih ediyorsun. Öyle özel isteklerin ve taleplerin yok. Herkesin gurme olması gerekmiyor sonuçta!

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Begüm
Begüm
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