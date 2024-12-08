Yemek Alışkanlıklarına Göre Kaç Yıldızlı Bir Gurmesin?
Yemek Alışkanlıklarına Göre Kaç Yıldızlı Bir Gurmesin?
Yeme alışkanlıkların gurmelikteki seviyeni gösterir. Peki sen yemek alışkanlıklarına göre nasıl bir gurmesin? Hadi sen bize alışkanlıklarını anlat, biz de sana nasıl bir gurme olduğunu söyleyelim!
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1. Öncelikle kahvaltıda hangisini tercih edersin?
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2. Peki bu sokak lezzetlerinden hangisini tercih edersin?
3. Bir restoranda menüye baktığında ilk gözün neye kayar?
4. Peki tatlı konusunda tercihin nasıl?
5. Arkadaşların seni yeni açılan bir mekâna davet etti. Tepkin ne olurdu?
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6. Bir tabak makarna seçer misin?
7. Deniz ürünleri ile aran nasıl?
8. Türk mutfağı hariç en çok hangi mutfağı seviyorsun?
5 yıldızlı bir gurmesin!
3 yıldızlı bir gurmesin!
1 yıldızlı bir gurmesin!
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