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Az Malzemeyle Çok Lezzet! Evde Denemeye Değer 11 Bütçe Dostu Tarif

etiket Az Malzemeyle Çok Lezzet! Evde Denemeye Değer 11 Bütçe Dostu Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 20:31

Evde pratik ve ekonomik yemekler yapmak hem zaman kazandırır hem de bütçenizi sarsmaz. Az malzeme ile harika tatlar yaratmak mümkün! İşte, evde denemeye değer 11 bütçe dostu tarifle mutfakta yeni keşiflere çıkmaya hazır olun.

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1. Patatesli Poğaça & Baharatlı Nohut Cipsi

1. Patatesli Poğaça & Baharatlı Nohut Cipsi

Bu pofuduk poğaçalar, kahvaltılara ve atıştırmalıklara lezzet katacak!

Patatesli Poğaça

Malzemeler

  • 3 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 paket kuru maya

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 2 haşlanmış patates

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlık

  • Maya, şeker ve ılık sütü karıştırarak 10 dakika aktifleşmesini bekleyin.

  • Karışıma sıvı yağı, unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. 30 dakika mayalandırın.

  • Haşlanmış patatesleri ezin, baharatları ekleyerek iç harcı hazırlayın.

  • Hamurdan parçalar kopararak iç harcı yerleştirin ve poğaça şekli verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 180°C’de 15-18 dakika pişirin.

Baharatlı Nohut Cipsi

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Bir tutam tuz

Hazırlık

  • Haşlanmış nohutu iyice kurulayın.

  • Baharatları ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük hazneye koyarak 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Cips kıvamında, hafif ve baharatlı bir atıştırmalık hazır!

Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece dışını değil, içini de mükemmel şekilde pişiren hava akımı teknolojisiyle yemekleriniz tam kıvamında oluyor. Bu sayede hem malzemelerinizin her yeri eşit pişiyor, hem de baharatlar en iyi şekilde karışıyor!

Airfryer’da Sigara Böreği

Airfryer’da Sigara Böreği

Dışı çıtır, içi yumuşacık sigara börekleri artık çok daha pratik!

Malzemeler

  • 4 adet yufka

  • 1 kase beyaz peynir veya lor peyniri

  • 1/2 çay bardağı maydanoz (isteğe bağlı)

  • 1 çay bardağı su

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Hazırlık

  • Yufkaları üçgen olacak şekilde kesin.

  • Peyniri ve ince kıyılmış maydanozu karıştırarak iç harcı hazırlayın.

  • Üçgen yufkaların geniş kısmına iç harçtan koyun, yanlarını kapatarak sarın.

  • Sıvı yağ ve suyu karıştırarak böreklerin dışını bu karışımla hafifçe ıslatın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirerek 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

2. Ekmek Üstü Pizza & Sarımsaklı Mantar

2. Ekmek Üstü Pizza & Sarımsaklı Mantar

Kolay ve hızlı hazırlanabilen bu tarif, pizza severlere özel!

Ekmek Üstü Pizza

Malzemeler

  • 4 dilim bayat ekmek

  • 1/2 çay bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Dilimlenmiş sucuk, zeytin, biber, mısır (isteğe göre diğer malzemeler)

Hazırlık

  • Ekmek dilimlerinin üzerine domates sosunu sürün.

  • Kaşar peyniri ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirip 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

Aromasıyla baş döndüren sarımsaklı mantarlar pizzaya eşlik etmek için ideal! 😊

Sarımsaklı Mantar

Malzemeler:

  • 300 gr mantar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Bir tutam tuz ve karabiber

Hazırlık:

  • Mantarları yıkayıp kurulayın.

  • Sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine koyarak 160°C’de 12-15 dakika pişirin.

3. Airfryer’da 3 Malzemeli Muzlu Pankek

3. Airfryer’da 3 Malzemeli Muzlu Pankek

Hızlı, pratik ve besleyici bir atıştırmalık arıyorsanız, muz ve yulaf ezmesinin mükemmel uyumuyla hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! Hem enerji verici hem de tok tutucu özellikleriyle günün her saati keyifle tüketebileceğiniz bir seçenek. Üstelik Philips çift hazneli Airfryer’ınızda kolayca pişirebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 adet olgun muz

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (isteğe bağlı olarak, yulaf ezmesinin üzerine biraz tarçın veya kakao ekleyebilirsiniz)

Hazırlık

  • Olgunlaşmış bir muzu bir çatal yardımıyla iyice ezin. Muz ne kadar olgun olursa, tat ve kıvam o kadar güzel olur. Püre haline getirdiğiniz muzun içine 1 adet yumurtayı ekleyin ve güzelce çırpın.

  • Karışıma 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Yulaf ezmesi, bu tarifin hem besleyici hem de doyurucu olmasını sağlayacak. İsterseniz yulafı biraz öğüterek ince hale getirebilir, daha pürüzsüz bir doku elde edebilirsiniz.

  • Yulaf ezmesi ve muz karışımını güzelce karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Karışım biraz kıvamlı olacak, bu yüzden fazla sıvı eklememeye özen gösterin. Karışımın kıvamı kaşıkla alınabilecek kadar yoğun olmalı.

  • Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alarak Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Her bir parça arasına biraz mesafe bırakmaya çalışın, böylece eşit şekilde pişerler.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda, 180°C sıcaklıkta 8-10 dakika kadar pişirin. İlk 5 dakika boyunca kontrol edin, hamurlarınızın kıvamı ve altın rengi kızarmaya başladığında hazır olurlar. Çıtır bir dış katman ve yumuşak bir iç doku elde edeceksiniz.

  • Dilerseniz üzerine taze meyve dilimleri, bir tatlı kaşığı bal veya yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.

4. Mini Milföy Tartları & Yoğurtlu Tatlı

4. Mini Milföy Tartları & Yoğurtlu Tatlı

Milföy hamurunun çıtır lezzetini, domates ve kaşar peynirinin  muhteşem uyumuyla buluşturan bu tarif hem pratik hem de enfes! 

Malzemeler

  • 2 adet milföy hamuru (kare şeklinde)

  • 6 adet kokteyl domates ya da 2 adet normal domates 

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Taze kekik yaprakları ya da 1 kaşık kekik

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • Oda sıcaklığında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını dört eşit kareye bölün. Cupcake kalıplarının tabanına ve yanlarına bastırarak yerleştirin.

  • Kokteyl domatesleri ortadan ikiye bölün ve her kalıba birer adet yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

  • Bir tutam taze kekik yaprağı ve bir çimdik tuzu her bir tartın üzerine ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine tartları yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Kaşar peyniri eriyip üzeri hafif kızardığında hazır!

Az malzemeyle şık bir lezzet yaratmak işte bu kadar kolay! ✨🍴

Yoğurtlu Tatlı 🍓🍯

Yoğurtlu tatlılar, hafifliği ve ferahlığıyla her zaman popülerdir. Bu tarifte, yoğurdun yumuşak kıvamını ve tatlılarla uyumunu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik pişirme özelliğiyle birleştiriyoruz. 

Malzemeler

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)

  • 1/2 su bardağı bal veya pekmez

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/2 su bardağı tam buğday unu veya beyaz un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay bardağı süt (isteğe bağlı, kıvam ayarı için)

  • 1/4 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Hazırlık

  • İlk olarak, bir kaba yumurtaları kırın ve balı (veya pekmezi) ekleyin. Çırpıcı veya mikserle karışımı iyice çırpın. Karışım hafif köpürecek ve biraz koyulaşacak.

  • Yoğurdu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yoğurt, tatlınıza hem kremsi bir kıvam hem de ferahlatıcı bir tat katacak.

  • Unu, kabartma tozunu ve vanilini karışıma ekleyin. Yavaşça karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Karışım biraz yoğun olacak, bu yüzden kıvamı çok sertse birkaç damla süt ekleyebilirsiniz.

  • Tatlınıza ceviz veya fındık eklemek isterseniz, bu aşamada karışıma ekleyin. Ceviz, tatlıya ekstra bir çıtırlık katacak.

  • Hamuru küçük silikon kalıplara veya cupcake kalıplarına dökün. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın küçük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Tatlınızın üstü hafifçe kızarmaya başlayınca pişmiş demek.

  • Tatlınızı Philips Çift Hazneli Airfryer’dan çıkarın ve soğumaya bırakın. Ardından üzerine taze meyveler (çilek, yaban mersini gibi) ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek servis edebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın size uygun olan haznesine göre tarifleri koyacağınız yeri değiştirebilirsiniz. Eğer canınız tatlıdan daha çok çekiyorsa yoğurtlu tatlıyı cihazın 6 litrelik sağ haznesine, milföy tartlarını da 3 litrelik sol haznesine kullanabilir ve ister tek porsiyonluk, ister geniş ailelik menüler hazırlayabilirsiniz.

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5. Bamya Kızartması

5. Bamya Kızartması

Bamya, sağlıklı ve lezzetli bir sebze olmasının yanı sıra, Philips Çift Hazneli  Airfryer'da pişirildiğinde çıtır çıtır bir lezzete dönüşüyor. Kızartma işleminde yağ kullanmadan, bamyaların doğal tadını ve dokusunu en iyi şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. 

Malzemeler

  • 500 gram taze bamya

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/2 limon (isteğe bağlı)

Hazırlık

  • Taze bamyaların saplarını dikkatlice kesin. Bamyaların uçlarını keserken, uçların çok ince olmamasına dikkat edin. Ardından bamyaları güzelce yıkayın ve kurulayın. Nemli bamyalar, pişirme sırasında çıtır olmayabilir, bu yüzden kurulamaya özen gösterin.

  • Bir kaba zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Bu karışımdan bamyaların üzerine dökün ve bamyaları nazikçe karıştırarak her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesini kullanarak, bamyaları yerleştirin. Eğer iki farklı sebze pişiriyorsanız, büyük hazneye bamyaları yerleştirebilirsiniz. Bamyaların üst üste gelmemesine dikkat edin, böylece her bir parça eşit şekilde pişer. 

  • Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın ve bamyaları 15-18 dakika kadar pişirin. Bamyaların üzeri altın rengini aldığında ve çıtır hale geldiğinde pişmiş demektir.

  • Pişen bamyaları dikkatlice çıkarın ve bir tabağa yerleştirin. İsteğe bağlı olarak üzerine birkaç damla limon sıkarak lezzetini artırabilirsiniz. Yanında yoğurtlu sos veya limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

6. Acılı Çıtır Karnabahar & Brüksel Lahanası ve Havuç

6. Acılı Çıtır Karnabahar & Brüksel Lahanası ve Havuç

Karnabahar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir sebze seçeneği. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak karnabaharları daha az yağ ile çıtır çıtır bir hale getirebilirsiniz.  

Acılı Çıtır Karnabahar

Malzemeler

  • 1 orta boy karnabahar 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı acı sos

  • 1/2 çay bardağı yoğurt (isteğe bağlı, sos için)

Hazırlık

  • Karnabaharı küçük buketler halinde ayırın ve güzelce yıkayın. Suyunu süzmek için bir süzgeçte bekletin.

  • Bir kabın içinde zeytinyağını, tuzu, sarımsak tozunu ve isteğe bağlı olarak un ve pul biberi karıştırın. Karnabaharları bu karışımla iyice kaplayarak her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Philips çift hazneli Airfryer’ın büyük haznesine karnabahar buketlerini yerleştirin. Karnabaharların üst üste gelmemesine dikkat edin, böylece her biri eşit şekilde çıtır çıtır olacak.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 200°C’ye ayarlayın ve karnabaharı 15-18 dakika kadar pişirin. 

  • Karnabaharı Airfryer’dan çıkarın ve sıcak servis edin. Yanında soğuk yoğurtlu sos veya ev yapımı acı sos ile birlikte sunabilirsiniz.

Acılı çıtır karnabahar ile mükemmel bir uyum yakalayacak bu sağlıklı atıştırmalık, küçük haznede pişirilebilecek kadar pratik ve hızlı. Brüksel lahanası ve havuç, sebze severler için harika bir alternatif.

Brüksel Lahanası ve Havuç 

Malzemeler

  • 200 gram Brüksel lahanası (yıkayıp, ikiye bölünmüş)

  • 2 havuç 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Hazırlık

  • Brüksel lahanalarının dış yapraklarını temizleyin ve ortadan ikiye kesin. Havuçları ise julien doğrayarak ince uzun dilimlere ayırın. Sebzelerinizin eşit şekilde pişmesi için boyutlarının benzer olmasına özen gösterin.

  • Bir kaba zeytinyağını, tuzu, karabiberi, sarımsak tozunu ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Sebzeleri bu karışıma bulayın ve her taraflarının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Hazırladığınız Brüksel lahanası ve havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. Üst üste gelmemesine dikkat edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın ve sebzeleri yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin. Eğer daha fazla çıtırlık isterseniz, pişirme süresini 1-2 dakika daha uzatabilirsiniz.

Cihazın kokuları karıştırmayan ikili hazne teknolojisi sayesinde istediğiniz tüm yemekleri, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat deneyebileceksiniz.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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