Az Malzemeyle Çok Lezzet! Evde Denemeye Değer 11 Bütçe Dostu Tarif

Hızlı, pratik ve besleyici bir atıştırmalık arıyorsanız, muz ve yulaf ezmesinin mükemmel uyumuyla hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! Hem enerji verici hem de tok tutucu özellikleriyle günün her saati keyifle tüketebileceğiniz bir seçenek. Üstelik Philips çift hazneli Airfryer’ınızda kolayca pişirebilirsiniz.

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (isteğe bağlı olarak, yulaf ezmesinin üzerine biraz tarçın veya kakao ekleyebilirsiniz)

Hazırlık

Olgunlaşmış bir muzu bir çatal yardımıyla iyice ezin. Muz ne kadar olgun olursa, tat ve kıvam o kadar güzel olur. Püre haline getirdiğiniz muzun içine 1 adet yumurtayı ekleyin ve güzelce çırpın.

Karışıma 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Yulaf ezmesi, bu tarifin hem besleyici hem de doyurucu olmasını sağlayacak. İsterseniz yulafı biraz öğüterek ince hale getirebilir, daha pürüzsüz bir doku elde edebilirsiniz.

Yulaf ezmesi ve muz karışımını güzelce karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Karışım biraz kıvamlı olacak, bu yüzden fazla sıvı eklememeye özen gösterin. Karışımın kıvamı kaşıkla alınabilecek kadar yoğun olmalı.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alarak Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Her bir parça arasına biraz mesafe bırakmaya çalışın, böylece eşit şekilde pişerler.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda, 180°C sıcaklıkta 8-10 dakika kadar pişirin. İlk 5 dakika boyunca kontrol edin, hamurlarınızın kıvamı ve altın rengi kızarmaya başladığında hazır olurlar. Çıtır bir dış katman ve yumuşak bir iç doku elde edeceksiniz.