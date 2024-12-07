Az Malzemeyle Çok Lezzet! Evde Denemeye Değer 11 Bütçe Dostu Tarif

Milföy hamurunun çıtır lezzetini, domates ve kaşar peynirinin muhteşem uyumuyla buluşturan bu tarif hem pratik hem de enfes!
Malzemeler
2 adet milföy hamuru (kare şeklinde)
6 adet kokteyl domates ya da 2 adet normal domates
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Taze kekik yaprakları ya da 1 kaşık kekik
1/2 çay kaşığı tuz
Oda sıcaklığında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını dört eşit kareye bölün. Cupcake kalıplarının tabanına ve yanlarına bastırarak yerleştirin.
Kokteyl domatesleri ortadan ikiye bölün ve her kalıba birer adet yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
Bir tutam taze kekik yaprağı ve bir çimdik tuzu her bir tartın üzerine ekleyin.
Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine tartları yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Kaşar peyniri eriyip üzeri hafif kızardığında hazır!
Az malzemeyle şık bir lezzet yaratmak işte bu kadar kolay! ✨🍴
Yoğurtlu Tatlı 🍓🍯
Yoğurtlu tatlılar, hafifliği ve ferahlığıyla her zaman popülerdir. Bu tarifte, yoğurdun yumuşak kıvamını ve tatlılarla uyumunu Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik pişirme özelliğiyle birleştiriyoruz.
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)
1/2 su bardağı bal veya pekmez
1 tatlı kaşığı vanilin
1/2 su bardağı tam buğday unu veya beyaz un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 çay bardağı süt (isteğe bağlı, kıvam ayarı için)
1/4 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
Hazırlık
İlk olarak, bir kaba yumurtaları kırın ve balı (veya pekmezi) ekleyin. Çırpıcı veya mikserle karışımı iyice çırpın. Karışım hafif köpürecek ve biraz koyulaşacak.
Yoğurdu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yoğurt, tatlınıza hem kremsi bir kıvam hem de ferahlatıcı bir tat katacak.
Unu, kabartma tozunu ve vanilini karışıma ekleyin. Yavaşça karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Karışım biraz yoğun olacak, bu yüzden kıvamı çok sertse birkaç damla süt ekleyebilirsiniz.
Tatlınıza ceviz veya fındık eklemek isterseniz, bu aşamada karışıma ekleyin. Ceviz, tatlıya ekstra bir çıtırlık katacak.
Hamuru küçük silikon kalıplara veya cupcake kalıplarına dökün. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın küçük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Tatlınızın üstü hafifçe kızarmaya başlayınca pişmiş demek.
Tatlınızı Philips Çift Hazneli Airfryer’dan çıkarın ve soğumaya bırakın. Ardından üzerine taze meyveler (çilek, yaban mersini gibi) ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek servis edebilirsiniz.
Philips Çift Hazneli Airfryer'ın size uygun olan haznesine göre tarifleri koyacağınız yeri değiştirebilirsiniz. Eğer canınız tatlıdan daha çok çekiyorsa yoğurtlu tatlıyı cihazın 6 litrelik sağ haznesine, milföy tartlarını da 3 litrelik sol haznesin
e kullanabilir ve ister tek porsiyonluk, ister geniş ailelik menüler hazırlayabilirsiniz.
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