Hem Gözlere Hem Midelere Ziyafet! Sunumuyla Göz Kamaştıracak 10 Lezzetli Yemek Tarifi
Hem Gözlere Hem Midelere Ziyafet! Sunumuyla Göz Kamaştıracak 10 Lezzetli Yemek Tarifi
Lezzetleri ile sizi büyüleyecek yemeklerin bir de sunumları güzel olursa... Başınız dönebilir! Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte yemekleri tam kıvamında pişirebilir ve pişirdiklerini güzel bir şekilde sunabilirsiniz. Gelin hep beraber sunumunu güzelce yapabileceğiniz tariflere bakalım!
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1. Çıtır Tavuk Baget
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2. Portakallı Somon Dilimleri ve Çikolata Soslu Sufle
3. Fesleğenli Mini Pizza
4. Renkli Sebze Şişleri ve Parmesanlı Kabak Cipsi
5. Baharatlı Patates Topları
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6. Çikolatalı Muzlu Tatlı
7. Baharatlı Karides ve Ballı Hardallı Tavuk Kanatları
8. Mini Peynirli Börek
9. Çıtır Kabak Köftesi
10. Çıtır Karnabahar ve Yoğurtlu Tavuk Dilimleri
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