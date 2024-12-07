onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hem Gözlere Hem Midelere Ziyafet! Sunumuyla Göz Kamaştıracak 10 Lezzetli Yemek Tarifi

etiket Hem Gözlere Hem Midelere Ziyafet! Sunumuyla Göz Kamaştıracak 10 Lezzetli Yemek Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 18:31

Lezzetleri ile sizi büyüleyecek yemeklerin bir de sunumları güzel olursa... Başınız dönebilir! Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte yemekleri tam kıvamında pişirebilir ve pişirdiklerini güzel bir şekilde sunabilirsiniz. Gelin hep beraber sunumunu güzelce yapabileceğiniz tariflere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Çıtır Tavuk Baget

1. Çıtır Tavuk Baget

Philips Çift Hazneli Airfryer akıllı yapısı ile yemeklerin hangi ısı ve sürede pişeceğini kolayca ayarlayabilirsiniz. Çıtır ve lezzetli tavuk bageti elde edebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 6 adet tavuk baget

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yumurta

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tavuk bagetlerini tuz ve baharatlarla marine edin.

  • Yumurtaya ve galeta ununa bulayıp Philips Çift Haneli Airfryer'da 200°C’de 25-30 dakika pişirin.

Tavuk bagetlerini ince doğranmış yeşilliklerle süslenmiş ahşap bir servis tahtasında sunabilirsiniz.

2. Portakallı Somon Dilimleri ve Çikolata Soslu Sufle

2. Portakallı Somon Dilimleri ve Çikolata Soslu Sufle

Portakallı somon dilimleri 

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 portakalın suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Somonları portakal suyuyla marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Somonları portakal dilimleriyle servis tabağına dizin ve üzerine taze dereotu ekleyin.

Çikolata soslu sufle 

Malzemeler:

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

  • Çikolatayı tereyağıyla eritin, diğer malzemelerle karıştırın.

  • Karışımı küçük kaplara döküp Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 8 dakika pişirin.

Hem tatlı hem de tuzlu tarif ile karşınızdayız!

3. Fesleğenli Mini Pizza

3. Fesleğenli Mini Pizza

Philips Çift Hazneli Airfryer yemeğinizi pişirirken siz başka bir işinizle ilgilenebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 2 adet lavaş ekmeği

  • Domates 

  • Rendelenmiş mozzarella

  • Fesleğen

Yapılışı:

  • Lavaşın üzerine domates sosu sürüp peynir ve fesleğen ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 8-10 dakika pişirin.

Küçük pizzaları bir tabakta üst üste koyarak yanına taze fesleğen yaprakları serpiştirin.

4. Renkli Sebze Şişleri ve Parmesanlı Kabak Cipsi

4. Renkli Sebze Şişleri ve Parmesanlı Kabak Cipsi

Renkli Sebzeli Şişleri

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kekik

Yapılışı:

  • Sebzeleri şişe dizip baharat ve zeytinyağıyla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Şişleri bir tabakta dikey şekilde sıralayıp yanına yoğurtlu sos koyabilirsiniz.

Parmesanlı kabak cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı parmesan

  • 2 yumurta

Yapılışı:

  • Kabakları dilimleyip galeta unu ve parmesan karışımına bulayın.

  • 200°C’de 12 dakika pişirin.

Kabak cipslerini büyük bir kasenin içine koyup üzerine rendelenmiş parmesan serpin.

Afiyet olsun!

5. Baharatlı Patates Topları

5. Baharatlı Patates Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az oranda yağ ile çıtır çıtır lezzetler elde edebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayıp püre haline getirin.

  • Yuvarlayıp galeta ununa bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 10 dakika pişirin.

Küçük kaselerde ketçap veya yoğurt sos eşliğinde servis edin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çikolatalı Muzlu Tatlı

6. Çikolatalı Muzlu Tatlı

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 50 gram çikolata

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyip çikolatayı eritin.

  • Muzları çikolataya batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer 180°C’de 6-8 dakika pişirin.

Tatlıyı bir tatlı tabağına koyup üzerine çikolata sos gezdirin.

Mis gibi tatlınız hazır!

7. Baharatlı Karides ve Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

7. Baharatlı Karides ve Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

Baharatlı karides

Malzemeler:

  • 300 gram karides

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Karidesleri baharat ve zeytinyağıyla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişirin.,

Karidesleri ince dilimlenmiş limonlarla birlikte uzun bir servis tabağında sunabilirsiniz.

Ballı hardallı tavuk kanatları 

Malzemeler:

  • 8 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavukları bal ve hardalla karıştırıp marine edin.

  • 180°C’de 25 dakika pişirin.

Kanatları geniş bir tabakta, yanına limon dilimleri ekleyerek sunabilirsiniz.

8. Mini Peynirli Börek

8. Mini Peynirli Börek

Dışı çıtır içi tam pişmiş börekler sizlerle!

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

  • Yufkayı üçgen şeklinde kesin, içine peynir koyup sarın.

  • Üzerine yumurta ve süt karışımı sürüp Philips Çift Hazneli Airfryer 200°C’de 12 dakika pişirin.

Börekleri bir servis tabağına koyup üzerine susam serpin ve yanına yoğurt sos ekleyin.

9. Çıtır Kabak Köftesi

9. Çıtır Kabak Köftesi

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • Tuz, nane

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyip yumurta ve galeta unuyla karıştırın.

  • Köfte şekli verip Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 15 dakika pişirin.

Kabak köftelerini yoğurt sosla birlikte bir kasenin içinde sunabilirsiniz.

10. Çıtır Karnabahar ve Yoğurtlu Tavuk Dilimleri

10. Çıtır Karnabahar ve Yoğurtlu Tavuk Dilimleri

Çıtır Karnabahar

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • Tuz, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Karnabaharları galeta unu ve yoğurtla kaplayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 20 dakika pişirin.

Karnabaharları bir kasenin içinde servis edip üzerine maydanoz serpiştirin.

Yoğurt Tavuk Dilimleri 

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuğu yoğurt ve baharatlarla marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 20 dakika pişirin.

Tavuk dilimlerini yeşilliklerle dolu bir servis tabağında dizin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın