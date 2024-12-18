Önce Doğrusunu Öğrenin, Sonra Uygulayın: Aralıklı Oruç Yaparken Sıkça Yapılan 12 Hata
Önce Doğrusunu Öğrenin, Sonra Uygulayın: Aralıklı Oruç Yaparken Sıkça Yapılan 12 Hata
Aralıklı oruç son yılların en popüler beslenme şekillerinden biri, biliyorsunuz. Sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olanlardan tutun, kilo vermek isteyenlere kadar pek çok kişi bu yöntemi deniyor. Hem pratik görünüyor, hem de uzun vadede sağlıklı bir alışkanlık haline gelebiliyor. Ancak bazı hatalar bu beslenme şeklinden beklenen sonuçları engelleyebilir!
İşte aralıklı oruç yaparken sıklıkla karşılaşılan ve çoğu kişinin farkında bile olmadığı 12 hata! 🎯
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'
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1. Oruç süresince su içmenin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok, değil mi?
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2. Kahve, oruç sırasında ayılmamıza yardımcı olan en iyi dostlarımızdan biri, evet.
3. Orucumuza sadık kalıyoruz, yiyoruz, içmiyoruz, ama bir bakıyoruz ki o "masum" içecek orucumuzu bozmuş!
4. Aralıklı oruç yaparken “Nasıl olsa yemek saatim var, o zaman biraz daha az yemek yetmez mi?” diye düşünebiliyoruz.
5. Tartının başında beklemek, her gramı takip etmek bazen hepimizi motive eder, kabul.
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6. Protein, vücudumuz için altın değerinde; hele ki aralıklı oruç yaparken daha da önemli bir hale geliyor!
7. "Ee, zaten açım, bir de spor yaparsam bayılırım," diyorsanız sizi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.
8. Aralıklı oruçta hemen sonuç almak, maalesef mümkün değil.
9. Aralıklı oruç yaparken uykuyu ihmal etmek, farkında olmadan kendinize zarar vermenize yol açabilir.
10. Lif, sindirim sistemimizin dostu, aralıklı oruçta da büyük bir gereklilik.
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11. Aralıklı oruç yaparken, "Şimdi ne yesem de canım doysa," diye sağlıksız yiyeceklere yönelmek, maalesef çok yaygın bir hata.
12. Aralıklı oruç esneklik sunan bir beslenme tarzı; yani herkes kendi vücut ritmine uygun bir saat dilimi seçebilir.
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