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Önce Doğrusunu Öğrenin, Sonra Uygulayın: Aralıklı Oruç Yaparken Sıkça Yapılan 12 Hata

etiket Önce Doğrusunu Öğrenin, Sonra Uygulayın: Aralıklı Oruç Yaparken Sıkça Yapılan 12 Hata

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 18:01

Aralıklı oruç son yılların en popüler beslenme şekillerinden biri, biliyorsunuz. Sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olanlardan tutun, kilo vermek isteyenlere kadar pek çok kişi bu yöntemi deniyor. Hem pratik görünüyor, hem de uzun vadede sağlıklı bir alışkanlık haline gelebiliyor. Ancak bazı hatalar bu beslenme şeklinden beklenen sonuçları engelleyebilir! 

İşte aralıklı oruç yaparken sıklıkla karşılaşılan ve çoğu kişinin farkında bile olmadığı 12 hata! 🎯

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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1. Oruç süresince su içmenin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok, değil mi?

Ancak pek çoğumuz oruç süresince su içmeyi ihmal ediyoruz. Sonra gün ortasında baş ağrıları, halsizlikler… 'Bu aralıklı oruç beni yoruyor,' derken aslında suyun eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla boğuşuyoruz! Vücudunuzun her an suya ihtiyacı var; bu nedenle oruç süresince bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın, suyun yerini hiçbir şey tutmuyor!

2. Kahve, oruç sırasında ayılmamıza yardımcı olan en iyi dostlarımızdan biri, evet.

Ama bu dostluk bazen fazla ileriye gidiyor! Kahve içerken ölçüyü kaçırdığımızda mide problemleri ve sinir bozuklukları baş gösterebiliyor. 'Bir kahve daha içersem ne olur ki?' dediğimiz o an, mide asidini tetikleyip bize zor anlar yaşatabilir. Bu yüzden kahve tüketiminde ölçülü olmak en güzeli. Günde bir iki fincan yeterli, unutmayalım!

3. Orucumuza sadık kalıyoruz, yiyoruz, içmiyoruz, ama bir bakıyoruz ki o "masum" içecek orucumuzu bozmuş!

Çay, kahve ya da meyve suyu içmek iyi fikir gibi görünse de içerisine eklenen bir damla süt ya da bir kaşık şeker bile süreci sekteye uğratabilir. Kalorisiz içecekler tercih etmek en doğrusu. Orucunuzu koruyun, ekstra kalorilerden uzak durun.

4. Aralıklı oruç yaparken “Nasıl olsa yemek saatim var, o zaman biraz daha az yemek yetmez mi?” diye düşünebiliyoruz.

4. Aralıklı oruç yaparken “Nasıl olsa yemek saatim var, o zaman biraz daha az yemek yetmez mi?” diye düşünebiliyoruz.

Ama bu düşünce aslında vücudumuza biraz haksızlık yapmak oluyor. Öğünleri çok küçültmek, özellikle uzun vadede metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir ve enerjinizin düşmesine yol açabilir. Bu yüzden aralıklı oruçta besleyici ve doyurucu öğünleri ihmal etmeyin. Özellikle yemek zamanı geldiğinde, vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak dengeli öğünler hazırlayın. Sağlıklı yağlar, proteinler, kompleks karbonhidratlar ve bolca sebzeyle dolu bir tabak hem enerji seviyenizi korur hem de sizi uzun süre tok tutar.

5. Tartının başında beklemek, her gramı takip etmek bazen hepimizi motive eder, kabul.

Ancak sürekli tartılmak, sadece kilo takıntısına sebep olabilir. Unutmayın, aralıklı oruç bir yaşam tarzı. Yani uzun vadede sağlıklı bir beden için sabırlı olup sürecin keyfini çıkarmak en doğrusu. Tartıyla olan ilişkinize biraz mesafe koyun; her gün gram saymak yerine genel sağlığınıza odaklanın.

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6. Protein, vücudumuz için altın değerinde; hele ki aralıklı oruç yaparken daha da önemli bir hale geliyor!

6. Protein, vücudumuz için altın değerinde; hele ki aralıklı oruç yaparken daha da önemli bir hale geliyor!

Neden mi? Çünkü protein, uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur, kas kaybını önler ve bedenimizi güçlendirir. Şöyle düşünün; oruç tutarken zaten sınırlı bir zaman diliminde yemek yiyoruz, eğer bu zaman diliminde yeterince protein almazsak gün boyu halsizlik ya da açlık krizleri yaşama ihtimalimiz yükselir.

İyi bir protein kaynağı olarak neleri tercih edebiliriz? Tavuk, et, balık, yumurta gibi besinler aralıklı oruç yapanlar için gerçekten biçilmiş kaftan! Eğer vegan ya da vejetaryenseniz mercimek, nohut, fasulye gibi bitkisel protein kaynaklarını da bol bol tüketmeye çalışın.

7. "Ee, zaten açım, bir de spor yaparsam bayılırım," diyorsanız sizi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.

Aralıklı oruç yaparken vücudumuz, aslında enerjisini daha iyi kullanmayı öğrenir ve kendimizi daha hafif hissettiğimiz için hafif bir egzersiz yapmak hiç de kötü bir fikir değil.

'Ben ağır spor yapamam,' diye korkmayın. Bir yürüyüş yapmak ya da 15-20 dakika yoga yapmak bile enerjinizi artırabilir. Spor yapınca vücudunuz da canlanır, bu sayede oruç sürecini daha enerjik geçirirsiniz. Üstelik, düzenli hareket etmek orucunuzu daha verimli hale getirir ve hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza katkıda bulunur.

8. Aralıklı oruçta hemen sonuç almak, maalesef mümkün değil.

İlk hafta mucizeler bekleyip büyük hayaller kuranlar, genellikle ikinci hafta biraz daha gerçekçi bir sürece giriyorlar. Bu durum tamamen normal, çünkü vücudumuzun her yeni alışkanlık gibi aralıklı oruca da uyum sağlaması zaman alıyor. Sabırlı olun, çünkü bu beslenme şeklinde elde ettiğiniz sonuçlar çoğu zaman kalıcı oluyor.

9. Aralıklı oruç yaparken uykuyu ihmal etmek, farkında olmadan kendinize zarar vermenize yol açabilir.

Çünkü yeterince uyumadığınızda, açlık hormonu olan ghrelin seviyesi artar ve bu da gün içinde daha aç hissetmenize neden olabilir. Üstelik, yeterli uyku alamayan vücut daha stresli olur ve oruç süresince kendinizi yorgun ve bitkin hissetme ihtimaliniz artar.

10. Lif, sindirim sistemimizin dostu, aralıklı oruçta da büyük bir gereklilik.

10. Lif, sindirim sistemimizin dostu, aralıklı oruçta da büyük bir gereklilik.

Lifli gıdalar hem sindirimi kolaylaştırır hem de tok kalmamıza yardımcı olur. Ancak aralıklı oruç yaparken öğünlerimizi daha sınırlı bir zamana sığdırıyoruz ve çoğu zaman lifli gıdaları atlayabiliyoruz. Bu da özellikle sindirim sistemi açısından bazı problemlere yol açabilir.

Lif kaynağı olarak neler tüketebiliriz? Sebzeler, tam tahıllar, baklagiller lif açısından zengin besinler. Bu yiyecekleri öğünlerinize eklemeye özen gösterin. Böylece tok kalmak kolaylaşır ve sindirim sisteminiz de sizi üzmez.

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11. Aralıklı oruç yaparken, "Şimdi ne yesem de canım doysa," diye sağlıksız yiyeceklere yönelmek, maalesef çok yaygın bir hata.

Oruç bitti diye her türlü abur cuburu yemenin aslında faydadan çok zarar getireceğini unutmayın. Özellikle işlenmiş gıdalar, yüksek miktarda şeker ya da trans yağ içeren yiyecekler bedeninize hiçbir fayda sağlamaz. Bu süreçte, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve sağlıklı yağları içeren, besleyici gıdaları tercih edin.

12. Aralıklı oruç esneklik sunan bir beslenme tarzı; yani herkes kendi vücut ritmine uygun bir saat dilimi seçebilir.

Ancak 'Ne kadar uzun süre aç kalırsam o kadar iyi olur' diye düşünerek kendinizi zorlamak yanlış bir yaklaşım olabilir. Her vücudun ihtiyaçları farklıdır ve aralıklı oruç süresi de buna göre ayarlanmalı.

Örneğin, 16 saat aç kalmak kimisi için çok rahat olabilirken, bazıları için fazla uzun gelebilir. Vücudunuzu dinleyin, kendinizi nasıl hissettiğinizi gözlemleyin ve size en uygun olan süreyi keşfetmeye çalışın.

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Ecem Bekar
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