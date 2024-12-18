Önce Doğrusunu Öğrenin, Sonra Uygulayın: Aralıklı Oruç Yaparken Sıkça Yapılan 12 Hata

Aralıklı oruç son yılların en popüler beslenme şekillerinden biri, biliyorsunuz. Sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olanlardan tutun, kilo vermek isteyenlere kadar pek çok kişi bu yöntemi deniyor. Hem pratik görünüyor, hem de uzun vadede sağlıklı bir alışkanlık haline gelebiliyor. Ancak bazı hatalar bu beslenme şeklinden beklenen sonuçları engelleyebilir!

İşte aralıklı oruç yaparken sıklıkla karşılaşılan ve çoğu kişinin farkında bile olmadığı 12 hata! 🎯

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'