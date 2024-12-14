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Bu Test ile Zihinsel Yorgunluğunuzun Sebebini Keşfediyoruz!

etiket Bu Test ile Zihinsel Yorgunluğunuzun Sebebini Keşfediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 18:01

Kendinizi uzun zamandır yorgun ve bitkin hissediyor ve hiçbir şeye enerjiniz olmadığını düşünüyorsanız belki de bunun sebeplerini sorgulama vakti gelmiştir. Bu testin sonucunda, sizin mental yorgunluğunuzun sebebini keşfediyoruz. Haydi başlayalım. 👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. İlk olarak söyle bakalım, kendini en çok yorgun hissettiğin an hangisi?

2. Peki, bir tatil yapacak olsan hangisini seçerdin?

3. Son zamanlarda seni en çok yoran şey neydi?

4. Gün içinde enerjini yerine getirmek için ne yaparsın?

5. Kendine vakit ayırdığında neler yaparsın?

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6. Peki, zihinsel yorgunluğun bir renk olsaydı hangisi olurdu?

7. Hangisi senin için “gerçekten dinlenmek” anlamına geliyor?

8. Son olarak, bir yorgunluk anında kurduğun cümle hangisi olur?

İş veya okul kaynaklı stres!

Sürekli yeni şeylerle uğraşmaktan zihnin yorulmuş olabilir! İş ya da okulda üzerine yüklenen sorumluluklar, zihnini sürekli aktif tutuyor gibi görünüyor. Bu durumda, kendine kısa molalar vermek ve yapmaktan keyif aldığın bir hobiyle ilgilenmek sana iyi gelecektir. Ayrıca, yapılacaklar listeni daha iyi organize etmek de yükünü azaltabilir. Dinlenmeyi sakın unutma!

Duygusal yorgunluk!

Senin zihinsel yorgunluğunun ana kaynağı duygusal yoğunluk olabilir. Belki de yaşadığın olaylar ya da ilişkiler, seni düşündüğünden daha fazla etkiliyor. Kendine zaman ayırarak ve hislerini yazıya dökerek bu yükü hafifletebilirsin. Sevdiklerinden destek istemekten çekinme, birlikte yapacağınız küçük bir aktivite bile sana iyi gelebilir.

Sosyal tükenmişlik!

Arkadaşların ve çevrendeki yoğun sosyal ortamlar, zihinsel enerjini emmiş olabilir. Eğlenceli anlar güzel olsa da, kendi başına kalıp şarj olmanız gerekiyor gibi görünüyor. Sessiz bir yürüyüş ya da sevdiğin bir müzik eşliğinde dinlenmek sana iyi gelebilir. Sosyal etkinlikleri sınırlandırmayı dene ve daha çok kendine odaklan!

Genel tükenmişlik!

Sen kendini tam anlamıyla tükenmiş hissediyorsun ve bunun birçok sebebi var! Günlük tempon çok yoğun ve kendini ikinci plana atmışsın gibi görünüyor. Biraz durup kendini dinlemen gerekebilir. Tatil planı yapmak, birkaç günlüğüne rutinden çıkmak sana ilaç gibi gelecektir. Kendini asla ihmal etme, çünkü sen her şeyden daha değerlisin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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