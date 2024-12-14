Bu Test ile Zihinsel Yorgunluğunuzun Sebebini Keşfediyoruz!
Bu Test ile Zihinsel Yorgunluğunuzun Sebebini Keşfediyoruz!
Kendinizi uzun zamandır yorgun ve bitkin hissediyor ve hiçbir şeye enerjiniz olmadığını düşünüyorsanız belki de bunun sebeplerini sorgulama vakti gelmiştir. Bu testin sonucunda, sizin mental yorgunluğunuzun sebebini keşfediyoruz. Haydi başlayalım. 👇
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. İlk olarak söyle bakalım, kendini en çok yorgun hissettiğin an hangisi?
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2. Peki, bir tatil yapacak olsan hangisini seçerdin?
3. Son zamanlarda seni en çok yoran şey neydi?
4. Gün içinde enerjini yerine getirmek için ne yaparsın?
5. Kendine vakit ayırdığında neler yaparsın?
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6. Peki, zihinsel yorgunluğun bir renk olsaydı hangisi olurdu?
7. Hangisi senin için “gerçekten dinlenmek” anlamına geliyor?
8. Son olarak, bir yorgunluk anında kurduğun cümle hangisi olur?
İş veya okul kaynaklı stres!
Duygusal yorgunluk!
Sosyal tükenmişlik!
Genel tükenmişlik!
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