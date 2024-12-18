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Eurofighter Nedir? Eurofighter Typhoon Savaş Uçağının Özellikleri Nelerdir?

Eurofighter Nedir? Eurofighter Typhoon Savaş Uçağının Özellikleri Nelerdir?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 18:23

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Türk yetkililer tarafından incelenmek üzere Ankara'da bulunan üsse indirildi. Bu gelişmeyle birlikte Eurofighter hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Eurofighter nedir, ne işe yarar ve teknik özellikleri neler? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Eurofighter Typhoon Nedir, Ne İşe Yarar?

Eurofighter Typhoon Nedir, Ne İşe Yarar?

Avrupa Birliği üretimi olan Eurofighter Typhoon, çok rollü bir savaş uçağı olarak tanımlanabilir. Çift motorlu ve delta kanatlı yapısıyla oldukça çevik olan bu savaş uçağı, gelişmiş elektronik sistemleriyle donatılmış bir teknoloji harikası. Yüksek hızlara ulaşabilmenin yanı sıra birçok artısı olan bu uçak modern hava savaşlarının vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eurofighter Typhoon Teknik Özellikleri

Eurofighter Typhoon Teknik Özellikleri

Eurofighter Typhoon’un teknik özelliklerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Uzunluk: 15.96 m

  • Kanat Açıklığı: 10.95 m

  • Mürettebat: 1 ya da 2 kişi

  • Boş Ağırlık: 11.000 kg

  • Yüklü Ağırlık: 16.000 kg maksimum

  • Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

  • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

  • Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan

  • Motor Gücü: Her biri 60 kN

  • Maksimum Hız: Yüksek irtifada 2495 km/saat, deniz seviyesinde 1530 km/saat

  • Menzil: 2900 km

  • Servis Yarıçapı: 19.812 m

  • Tırmanış Hızı: 315 m/s

Hangi Ülkeler Eurofighter Üretiyor?

Hangi Ülkeler Eurofighter Üretiyor?

Eurofighter savaş uçağının üretimi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya tarafından gerçekleştiriliyor. Son günlerde Eurofighter savaş uçağının tedarikiyle ilgili görüşmelerin olumlu ilerlediği haberleri servis edilirken, bu gelişmenin Türk savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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