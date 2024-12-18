Eurofighter Nedir? Eurofighter Typhoon Savaş Uçağının Özellikleri Nelerdir?

Avrupa Birliği üretimi olan Eurofighter Typhoon, çok rollü bir savaş uçağı olarak tanımlanabilir. Çift motorlu ve delta kanatlı yapısıyla oldukça çevik olan bu savaş uçağı, gelişmiş elektronik sistemleriyle donatılmış bir teknoloji harikası. Yüksek hızlara ulaşabilmenin yanı sıra birçok artısı olan bu uçak modern hava savaşlarının vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor.