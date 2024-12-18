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TSK’nın Envanterine Katacağı İddia Ediliyordu: Eurofighter Savaş Uçakları Ankara’da

TSK’nın Envanterine Katacağı İddia Ediliyordu: Eurofighter Savaş Uçakları Ankara’da

TSK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 18:12

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri’ne bağlı Eurofighter Typhoon tipi 2 savaş uçağı Ankara’da bulunan Mürted Hava Üssü'ne indi. Katar’da düzenlenen tatbikattan dönen uçaklarda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile görevli personeller inceleme yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eurofighter konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katmak için çalışma yapıldığı iddia edilen Eurofighter savaş uçakları Ankara’da bulunan askeri üsse indi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katmak için çalışma yapıldığı iddia edilen Eurofighter savaş uçakları Ankara’da bulunan askeri üsse indi.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları, Mürted Hava Üssü'nde yetkililer tarafından incelenedi.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları, Mürted Hava Üssü'nde yetkililer tarafından incelenedi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

'Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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