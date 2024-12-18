TSK’nın Envanterine Katacağı İddia Ediliyordu: Eurofighter Savaş Uçakları Ankara’da
TSK’nın Envanterine Katacağı İddia Ediliyordu: Eurofighter Savaş Uçakları Ankara’da
Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri’ne bağlı Eurofighter Typhoon tipi 2 savaş uçağı Ankara’da bulunan Mürted Hava Üssü'ne indi. Katar’da düzenlenen tatbikattan dönen uçaklarda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile görevli personeller inceleme yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eurofighter konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katmak için çalışma yapıldığı iddia edilen Eurofighter savaş uçakları Ankara’da bulunan askeri üsse indi.
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Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları, Mürted Hava Üssü'nde yetkililer tarafından incelenedi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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