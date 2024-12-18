Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a Gideceğini Bildirdi
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a Gideceğini Bildirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı Zirvesi için Mısır’a gidiyor. Zirvede gençlere yatırım ve KOBİ'lere destek gibi ekonomik konuların yanı sıra Filistin ve Lübnan'daki krizlere odaklanılacak. Zirvede ana gündem, Suriye olacak. İşte detaylar...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın D-8 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Zirvenin bu yılki teması, ekonomik kalkınmanın kritik iki ayağı olan gençlere yatırım ve KOBİ'lere destek olarak belirlendi.
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Erdoğan’ın zirveye hitap edeceği konuşmada, bu alanlardaki Türkiye’nin vizyonunu paylaşması ve D-8 ülkelerine yönelik iş birliği çağrılarında bulunması bekleniyor.
Zirve sırasında düzenlenecek özel oturumlarda, Filistin ve Lübnan’daki mevcut durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oturumlara katılarak Ortadoğu’daki insani krizlerin çözümü için uluslararası iş birliği çağrısı yapacak.
Özellikle Filistin'deki çatışmalar ve Lübnan'daki ekonomik kriz gibi konular, zirvenin önemli tartışma başlıkları arasında yer alacak. Erdoğan’ın bu konularda, Türkiye’nin bölgesel rolünü ve çözüm önerilerini masaya yatırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirecek. Suriye ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel meselelerin masaya yatırılacağı bu görüşmelerde, devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunacak.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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