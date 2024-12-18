Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a Gideceğini Bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı Zirvesi için Mısır’a gidiyor. Zirvede gençlere yatırım ve KOBİ'lere destek gibi ekonomik konuların yanı sıra Filistin ve Lübnan'daki krizlere odaklanılacak. Zirvede ana gündem, Suriye olacak. İşte detaylar...