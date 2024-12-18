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Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki: “SGK Borçlarıyla Bizi Durduramazsınız, Tarihe Gömülürsünüz!”

Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki: “SGK Borçlarıyla Bizi Durduramazsınız, Tarihe Gömülürsünüz!”

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 17:34

SGK borçları ve haciz kararları üzerinden belediyelere yönelik yapılan uygulamalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sert açıklamalarıyla gündemde. İmamoğlu, bu süreçlerin siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirterek, 'Tepeden aşağı kirlenirsiniz, millet sizi tarihe gömer' dedi. İşte detaylar…

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Ekrem İmamoğlu, Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, iktidarın muhalefet belediyeleri üzerindeki baskıcı politikalarını eleştirdi. Kayyum atamaları ve SGK borçlarıyla başlatılan haciz süreçlerini hedef alarak şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu, Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, iktidarın muhalefet belediyeleri üzerindeki baskıcı politikalarını eleştirdi. Kayyum atamaları ve SGK borçlarıyla başlatılan haciz süreçlerini hedef alarak şunları söyledi:

'Bunu yapan akıl, hala 31 Mart 2019’u neden kaybettiğini anlamış değil. Memleketin insanına kötülük yapmaya devam ediyorlar. Akıllarınca bizi başarısız gösterecekler ama her zorluğun üstesinden geliyoruz. Bu millet, haksızlığı gördüğü an cevabını verir.'

İmamoğlu, SGK borçları nedeniyle İBB’ye uygulanan haciz kararlarına karşı tepkisini dile getirirken şu sözlere yer verdi:

İmamoğlu, SGK borçları nedeniyle İBB’ye uygulanan haciz kararlarına karşı tepkisini dile getirirken şu sözlere yer verdi:

'Eskiden 20 senede alınan metroların bedelini, bizden 10 ayda aldılar. Neden? Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partili diye. Ama boğazımızı sıktıkça işimizi daha çok yapıyoruz. Tarihe gömüleceksiniz, halkçılık dönemi başlayacak.'

İmamoğlu, bu süreçlerin halkın refahını olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, sosyal tesislerden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

İmamoğlu, bu süreçlerin halkın refahını olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, sosyal tesislerden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında, mevcut iktidarın halka yönelik hizmet yerine rantçılık politikası yürüttüğünü vurguladı:

İmamoğlu, açıklamasının devamında, mevcut iktidarın halka yönelik hizmet yerine rantçılık politikası yürüttüğünü vurguladı:

'Belediyenin kasasındaki paraya göz dikilir mi? Kamu bankalarından 1 lira kredi alamadık. Ama millet israfla halkçı yönetim arasındaki farkı görüyor. Halk, sandıkta bu düzeni değiştirecek ve halkçılık dönemini başlatacak.'

“Soruşturmayla, Davayla Bizi Durduramazsınız”

“Soruşturmayla, Davayla Bizi Durduramazsınız”

'Öyle soruşturmayla, davayla bizi durduramazsınız. Milletin gönlünde edindiğimiz tertemiz yeri kirletemezsiniz. Siz kirlenirsiniz, biz dimdik ayakta kalırız. Bu kadar basit.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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