Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki: “SGK Borçlarıyla Bizi Durduramazsınız, Tarihe Gömülürsünüz!”

'Bunu yapan akıl, hala 31 Mart 2019’u neden kaybettiğini anlamış değil. Memleketin insanına kötülük yapmaya devam ediyorlar. Akıllarınca bizi başarısız gösterecekler ama her zorluğun üstesinden geliyoruz. Bu millet, haksızlığı gördüğü an cevabını verir.'