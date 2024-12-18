Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki: “SGK Borçlarıyla Bizi Durduramazsınız, Tarihe Gömülürsünüz!”
Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki: “SGK Borçlarıyla Bizi Durduramazsınız, Tarihe Gömülürsünüz!”
SGK borçları ve haciz kararları üzerinden belediyelere yönelik yapılan uygulamalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sert açıklamalarıyla gündemde. İmamoğlu, bu süreçlerin siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirterek, 'Tepeden aşağı kirlenirsiniz, millet sizi tarihe gömer' dedi. İşte detaylar…
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Ekrem İmamoğlu, Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, iktidarın muhalefet belediyeleri üzerindeki baskıcı politikalarını eleştirdi. Kayyum atamaları ve SGK borçlarıyla başlatılan haciz süreçlerini hedef alarak şunları söyledi:
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İmamoğlu, SGK borçları nedeniyle İBB’ye uygulanan haciz kararlarına karşı tepkisini dile getirirken şu sözlere yer verdi:
İmamoğlu, bu süreçlerin halkın refahını olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, sosyal tesislerden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
İmamoğlu, açıklamasının devamında, mevcut iktidarın halka yönelik hizmet yerine rantçılık politikası yürüttüğünü vurguladı:
“Soruşturmayla, Davayla Bizi Durduramazsınız”
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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