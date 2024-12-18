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Beşar Esad'ın Bu Defa Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Beşar Esad'ın Bu Defa Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2024 - 15:08

Suriye'de 61 yıllık rejimin sona ermesiyle birlikte Beşar Esad ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığındı. 8 Aralık'tan bu yana sessizliği bozan Esad, geçen günlerde bir açıklama yayımlamış ve yaptığı açıklamada 'Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim' sözleriyle Rusya'ya nasıl kaçtığını anlatmıştı. 

Esad'ın Şam'da bulunan malikanesi muhaliflerin kontrolünde. Özel eşyalarını malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına dair bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Geçen günlerde havuzda eğlendiği fotoğraflar paylaşılırken bu kez arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefası anlarına dair çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi ve Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. Devrik lider geçen günlerde kaçtığından bu yana ilk kez açıklama yapmış ve Rusya'ya gidiş sürecini paylaşmıştı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi ve Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. Devrik lider geçen günlerde kaçtığından bu yana ilk kez açıklama yapmış ve Rusya'ya gidiş sürecini paylaşmıştı.

Beşar Esad'ın Kaçışından Bu Yana Yaptığı İlk Açıklamayı Buradan Okuyabilirsiniz👇🏻

Esad’ın Şam’da yaşadığı malikane muhaliflerin kontrolü altında. Esad’ın eşyaları olduğu gibi dururken özel fotoğrafları muhalifler tarafından paylaşılmaya başlandı.

Esad’ın Şam’da yaşadığı malikane muhaliflerin kontrolü altında. Esad’ın eşyaları olduğu gibi dururken özel fotoğrafları muhalifler tarafından paylaşılmaya başlandı.

Geçen günlerde Esad’ın mutfakta çekilen bir görüntüsü ve ardından havuz altında eğlendiği görüntüler paylaşılmıştı.

Son olarak Beşar Esad'ın küvet sefasına dair anlar paylaşıldı.

Son olarak Beşar Esad'ın küvet sefasına dair anlar paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla eğlendiği görülüyor.

Paylaşılan fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla eğlendiği görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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