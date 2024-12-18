Beşar Esad'ın Bu Defa Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Suriye'de 61 yıllık rejimin sona ermesiyle birlikte Beşar Esad ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığındı. 8 Aralık'tan bu yana sessizliği bozan Esad, geçen günlerde bir açıklama yayımlamış ve yaptığı açıklamada 'Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim' sözleriyle Rusya'ya nasıl kaçtığını anlatmıştı.

Esad'ın Şam'da bulunan malikanesi muhaliflerin kontrolünde. Özel eşyalarını malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına dair bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Geçen günlerde havuzda eğlendiği fotoğraflar paylaşılırken bu kez arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefası anlarına dair çekilen fotoğraflar paylaşıldı.