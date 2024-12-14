Beşar Esad’ın Kaçışının Perde Arkası: Rusya Sonunun Kaddafiye Benzememesi İçin Kurtarmaya Karar Vermiş
Beşar Esad’ın Kaçışının Perde Arkası: Rusya Sonunun Kaddafiye Benzememesi İçin Kurtarmaya Karar Vermiş
Beşar Esad’ın Suriye’den Rusya’ya sığındığı açıklanmıştı. Ailesiyle birlikte Moskova’da olduğu öğrenilen Esad’ın kaçış planına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
Bloomberg’in haberine göre Rusya, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin öldürülmesini unutamıyordu. Rusya bu nedenle Esad’ın sonunun 2011 yılında linç edilerek öldürülen Kaddafi’ye benzemesini istemediği için kaçışını organize etti.
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Suriye’de rejimin yıkılmasıyla birlikte Beşar Esad’a dair şu an bilinen tek şey Rusya’ya sığınmış olması. Devrik liderin son durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmazken Rusya’ya kaçışının ayrıntıları ortaya çıkıyor.
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Bloomberg, Kremlin kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Rusya’nın Esad’ı kaçırma sürecini haberleştirdi.
“Rusya, Esad’ın sonunun Kaddafi’ye benzemesini istemiyordu.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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