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Beşar Esad’ın Kaçışının Perde Arkası: Rusya Sonunun Kaddafiye Benzememesi İçin Kurtarmaya Karar Vermiş

Beşar Esad’ın Kaçışının Perde Arkası: Rusya Sonunun Kaddafiye Benzememesi İçin Kurtarmaya Karar Vermiş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 12:19

Beşar Esad’ın Suriye’den Rusya’ya sığındığı açıklanmıştı. Ailesiyle birlikte Moskova’da olduğu öğrenilen Esad’ın kaçış planına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. 

Bloomberg’in haberine göre Rusya, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin  öldürülmesini unutamıyordu. Rusya bu nedenle Esad’ın sonunun 2011 yılında linç edilerek öldürülen Kaddafi’ye benzemesini istemediği için kaçışını organize etti.

Kaynak

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Suriye’de rejimin yıkılmasıyla birlikte Beşar Esad’a dair şu an bilinen tek şey Rusya’ya sığınmış olması. Devrik liderin son durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmazken Rusya’ya kaçışının ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Suriye’de rejimin yıkılmasıyla birlikte Beşar Esad’a dair şu an bilinen tek şey Rusya’ya sığınmış olması. Devrik liderin son durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmazken Rusya’ya kaçışının ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Bloomberg, Kremlin kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Rusya’nın Esad’ı kaçırma sürecini haberleştirdi.

Bloomberg, Kremlin kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Rusya’nın Esad’ı kaçırma sürecini haberleştirdi.

Habere göre Rusya Esad’ı ülkesini terk etmesi için ikna etti ve istihbarat ajanları Moskova’ya kaçışını organize etti. 

Kaynak

“Rusya, Esad’ın sonunun Kaddafi’ye benzemesini istemiyordu.”

“Rusya, Esad’ın sonunun Kaddafi’ye benzemesini istemiyordu.”

Haberde dikkat çeken Kaddafi ayrıntısı da yer aldı. Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nini, 2011 yılında linç edilerek öldürüldü. Kaddafi’nin öldürülme görüntüleri kamuoyunda yankı bulmuştu. 

Haberde şu cümleler dikkat çekti:

'2011 yılında Libya'daki iç savaşta Muammer Kaddafi'nin kalabalıklar tarafından öldürülüp parçalanmasına ilişkin görüntülerin etkisinden hala kurtulamayan Kremlin, artık Esad rejimini ayakta tutmak için hiçbir şey yapamayacağı sonucuna varmasına rağmen müttefikini kurtarmak için harekete geçti.'

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, ajanlarına kızdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, ajanlarına kızdı.

Haberde Putin’in gidişatla ilgili yeterli bilgi sağlamadığı gerekçesiyle ajanlarına kızdığı da yer aldı. 

Öte yandan Esad’ın Suriye’deki Rus askeri üssünden geçerek kaçtığı ifade edildi. Operasyonun tespit edilmemesi için ise Esad’ı kaçıran uçaktaki sinyal devre dışı bırakıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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