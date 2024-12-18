onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık 7 Çay Markasını İfşa Etti: Çay Diye Boya İçirmişler

Bakanlık 7 Çay Markasını İfşa Etti: Çay Diye Boya İçirmişler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 14:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde tağşiş ve taklit tespit edilen firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinden duyurulan son ifşa listesine göre, 7 çay markasının ürünlerinde insan sağlığına ciddi zararları olabilecek yüksek oranda gıda boyası tespit edildiği yer aldı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen çay markaları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde bugüne kadar domuz eti, at ve eşek eti gibi ürünler kullanıldığı ve vatandaşların sağlığının riske atıldığı yer almıştı.

Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde bugüne kadar domuz eti, at ve eşek eti gibi ürünler kullanıldığı ve vatandaşların sağlığının riske atıldığı yer almıştı.

Her geçen gün yenisi açıklanan taklit ve tağşiş listesinde bu sefer 7 çay markası yer aldı.

Her geçen gün yenisi açıklanan taklit ve tağşiş listesinde bu sefer 7 çay markası yer aldı.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bakanlık, bu çayların içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurdu ve bu ürünlerin insan sağlığına zararlı olabileceği paylaşıldı.

Bakanlık, bu çayların içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurdu ve bu ürünlerin insan sağlığına zararlı olabileceği paylaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
E A

İfşa etmek nedir lan - Taşak mı geçiyorsunuz... Ağır para cezası verilmesi, hatta şirkete devletin el koyması gerekmez mi? Ifsa edince musteri artacak belki ... Devamını Gör

...

Para cezasi veya baska cezalar verilmedigi sonucuna nerden vardiniz? Sessiz sedasiz ceza verilip konunun uzamamasindansa ifsa edilmesi daha dogru tabi ki de.... Devamını Gör

kral amasyalı

illa bizmi cezalandıralım yavşaklar vatandaş zaten yıllardır ifşa ediyor

Mahmut ilgin

abi karınca duası gibi paylaşıyor bütün haber siteleri sahte ürünlerin listesini neden ??????