Bakanlık 7 Çay Markasını İfşa Etti: Çay Diye Boya İçirmişler
Bakanlık 7 Çay Markasını İfşa Etti: Çay Diye Boya İçirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde tağşiş ve taklit tespit edilen firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinden duyurulan son ifşa listesine göre, 7 çay markasının ürünlerinde insan sağlığına ciddi zararları olabilecek yüksek oranda gıda boyası tespit edildiği yer aldı.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen çay markaları 👇
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Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde bugüne kadar domuz eti, at ve eşek eti gibi ürünler kullanıldığı ve vatandaşların sağlığının riske atıldığı yer almıştı.
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Her geçen gün yenisi açıklanan taklit ve tağşiş listesinde bu sefer 7 çay markası yer aldı.
Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde
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Bakanlık, bu çayların içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurdu ve bu ürünlerin insan sağlığına zararlı olabileceği paylaşıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İfşa etmek nedir lan - Taşak mı geçiyorsunuz... Ağır para cezası verilmesi, hatta şirkete devletin el koyması gerekmez mi? Ifsa edince musteri artacak belki ... Devamını Gör
Para cezasi veya baska cezalar verilmedigi sonucuna nerden vardiniz? Sessiz sedasiz ceza verilip konunun uzamamasindansa ifsa edilmesi daha dogru tabi ki de.... Devamını Gör
illa bizmi cezalandıralım yavşaklar vatandaş zaten yıllardır ifşa ediyor
abi karınca duası gibi paylaşıyor bütün haber siteleri sahte ürünlerin listesini neden ??????