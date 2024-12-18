Corendon Havayolları’nda Uçakta Döner Ayran Dönemi Başlıyor

“Almanya’da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptık. Şunu düşündük aslında Almanya’da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor. Almanlar da Türk dönerini çok seviyor. Biz de dedik ki Almanya uçuşlarında Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa, yeni yılla beraber hatta daha önce ama biz 1 Ocak diyelim. Uçaklarımızda Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya’da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Ben yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim. Yanında ayran da olacak. Biz şöyle bir kampanya yapacağız. Döner ve ayran birlikte 10 Euroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro'ya vereceğiz.”