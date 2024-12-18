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Corendon Havayolları’nda Uçakta Döner Ayran Dönemi Başlıyor

Corendon Havayolları’nda Uçakta Döner Ayran Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2024 - 13:57

Corendon Havayolları, Almanya çıkışlı uçuşlarında döner ayran satışına başlıyor. Corendon’un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu yaptığı açıklamada, “Almanya çıkışlı uçuşlarda döner ayran satışları 1 Ocak itibariyle başlayacak“ dedi.

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Corendon’un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, muhabirlerle sohbet etti.

Corendon’un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, muhabirlerle sohbet etti.

1 Ocak itibariyle uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyleyen Atılay Batu şu ifadeleri kullandı:

1 Ocak itibariyle uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyleyen Atılay Batu şu ifadeleri kullandı:

Almanya’da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptık. Şunu düşündük aslında Almanya’da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor. Almanlar da Türk dönerini çok seviyor. Biz de dedik ki Almanya uçuşlarında Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa, yeni yılla beraber hatta daha önce ama biz 1 Ocak diyelim. Uçaklarımızda Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya’da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Ben yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim. Yanında ayran da olacak. Biz şöyle bir kampanya yapacağız. Döner ve ayran birlikte 10 Euroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro'ya vereceğiz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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