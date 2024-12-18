Yaklaşık 8 Milyon Euro Çalmıştı: Almanya’da Yasemin’in Hırsızlığı Belgesele Konu Olacak
Yaklaşık 8 Milyon Euro Çalmıştı: Almanya’da Yasemin’in Hırsızlığı Belgesele Konu Olacak
Almanya’da bir para transfer şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan, 8.2 milyon euro çalarak Türkiye’ye kaçmış ve Türkiye’de uzun süre kaçak olarak yaşadıktan sonra Almanya’ya giderek teslim olmuştu. 6 yıl 9 ay hapis cezası alan Yasemin Gündoğan’ın gerçekleştirdiği hırsızlığın belgesele konu olacağı öğrenildi. Belgeseli yapacak şirket Netflix, Disney ve Amazon gibi uluslararası yayın platformlarından biriyle anlaşma yapılacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Türk asıllı Yasemin Gündoğan, ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından birine imza atarak ismini duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet’te yer alan habere göre, 8.2 milyon euro çalan ve Türkiye’de yaklaşık 1000 gün süren lüks kaçak hayatı sonrası Almanya’ya dönerek teslim olan Yasemin Gündoğan’ın hayatı belgesele konu olacak.
Almanya’da çıktığı mahkemede “Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil” diyen Yasemin Gündoğan, toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yasemin Gündoğan’ın hayatını anlatacak belgeselin çekimleri Bodrum, İzmir ve İstanbul’da yapılacak ve Gündoğan ailesi de çekimlerde yer alacak.
Çekimleri 2025 yılında bitecek belgeselin nerede yayınlanacağı ise henüz belli değil. Leipzig merkezli yapım şirketi Netflix, Amazon ve Disney ile anlaşmaya çalışacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın