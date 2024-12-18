Yaklaşık 8 Milyon Euro Çalmıştı: Almanya’da Yasemin’in Hırsızlığı Belgesele Konu Olacak

Almanya’da bir para transfer şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan, 8.2 milyon euro çalarak Türkiye’ye kaçmış ve Türkiye’de uzun süre kaçak olarak yaşadıktan sonra Almanya’ya giderek teslim olmuştu. 6 yıl 9 ay hapis cezası alan Yasemin Gündoğan’ın gerçekleştirdiği hırsızlığın belgesele konu olacağı öğrenildi. Belgeseli yapacak şirket Netflix, Disney ve Amazon gibi uluslararası yayın platformlarından biriyle anlaşma yapılacağını duyurdu.