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Yaklaşık 8 Milyon Euro Çalmıştı: Almanya’da Yasemin’in Hırsızlığı Belgesele Konu Olacak

Yaklaşık 8 Milyon Euro Çalmıştı: Almanya’da Yasemin’in Hırsızlığı Belgesele Konu Olacak

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 14:17

Almanya’da bir para transfer şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan, 8.2 milyon euro çalarak Türkiye’ye kaçmış ve Türkiye’de uzun süre kaçak olarak yaşadıktan sonra Almanya’ya giderek teslim olmuştu. 6 yıl 9 ay hapis cezası alan Yasemin Gündoğan’ın gerçekleştirdiği hırsızlığın belgesele konu olacağı öğrenildi. Belgeseli yapacak şirket Netflix, Disney ve Amazon gibi uluslararası yayın platformlarından biriyle anlaşma yapılacağını duyurdu.

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Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Türk asıllı Yasemin Gündoğan, ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından birine imza atarak ismini duyurmuştu.

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Türk asıllı Yasemin Gündoğan, ülkenin en büyük hırsızlık olaylarından birine imza atarak ismini duyurmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 8.2 milyon euro çalan ve Türkiye’de yaklaşık 1000 gün süren lüks kaçak hayatı sonrası Almanya’ya dönerek teslim olan Yasemin Gündoğan’ın hayatı belgesele konu olacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 8.2 milyon euro çalan ve Türkiye’de yaklaşık 1000 gün süren lüks kaçak hayatı sonrası Almanya’ya dönerek teslim olan Yasemin Gündoğan’ın hayatı belgesele konu olacak.

Kaynak

Almanya’da çıktığı mahkemede “Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil” diyen Yasemin Gündoğan, toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya’da çıktığı mahkemede “Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil” diyen Yasemin Gündoğan, toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yasemin Gündoğan’ın hayatını anlatacak belgeselin çekimleri Bodrum, İzmir ve İstanbul’da yapılacak ve Gündoğan ailesi de çekimlerde yer alacak.

Yasemin Gündoğan’ın hayatını anlatacak belgeselin çekimleri Bodrum, İzmir ve İstanbul’da yapılacak ve Gündoğan ailesi de çekimlerde yer alacak.

Çekimleri 2025 yılında bitecek belgeselin nerede yayınlanacağı ise henüz belli değil. Leipzig merkezli yapım şirketi Netflix, Amazon ve Disney ile anlaşmaya çalışacak.

Çekimleri 2025 yılında bitecek belgeselin nerede yayınlanacağı ise henüz belli değil. Leipzig merkezli yapım şirketi Netflix, Amazon ve Disney ile anlaşmaya çalışacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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