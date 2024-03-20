3 Yıldır Süren Sürek Avı Son Buldu: Yasemin Gündoğan Yakalandı

Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, Almanya’da çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı. Gündoğan’ın, paraları özel jetle Türkiye’ye soktuğu ve Akdeniz’de lüks bir yaşam sürdüğü iddia ediliyordu. Şirket, paralarını geri alabilmek için 3 özel dedektif tutarak Yasemin Gündoğan’ı arıyordu. Gündoğan’ın, Almanya’da bir havaalanında yakalandığı ortaya çıktı.