3 Yıldır Süren Sürek Avı Son Buldu: Yasemin Gündoğan Yakalandı
3 Yıldır Süren Sürek Avı Son Buldu: Yasemin Gündoğan Yakalandı
Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, Almanya’da çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı. Gündoğan’ın, paraları özel jetle Türkiye’ye soktuğu ve Akdeniz’de lüks bir yaşam sürdüğü iddia ediliyordu. Şirket, paralarını geri alabilmek için 3 özel dedektif tutarak Yasemin Gündoğan’ı arıyordu. Gündoğan’ın, Almanya’da bir havaalanında yakalandığı ortaya çıktı.
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Yasemin Gündoğan, Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalmıştı.
Gündoğan’ın, paraları Türkiye’ye getirerek İzmir’de lüks bir villada kaldığı iddia ediliyordu.
Geçtiğimiz yıl basına yansıyan haberlere göre; parasını geri almayı kafasına koyan şirket Yasemin Gündoğan’ı yakalamak için 3 özel dedektif tutmuş ve son görüldüğü yer olan Muğla Marmaris’te görevlendirmişti.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda yakalandığı ortaya çıktı. Gündoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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