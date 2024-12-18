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Facebook ve Instagram’ın Filistin Sansürü: Tüm Trafiklerini Düşürmüşler

Facebook ve Instagram’ın Filistin Sansürü: Tüm Trafiklerini Düşürmüşler

Filistin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 17:08

İsrail, Gazze’deki katliamlarına ara vermeden devam ederken, Meta’nın sahip olduğu Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarında Filistin haberlerine sansür uygulandığı ortaya çıktı. BBC’nin yaptığı araştırmaya göre, Filistin merkezli yayın yapan internet sitelerinin görülmelerinde yüzde 77’ye yakın düşme tespit edildi. İsrail yanlısı haberlerin erişim oranının ise yükseldiği ortaya çıktı.

Kaynak: BBC Türkçe

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İsrail, 2023’ün Ekim ayında başlayan savaşta 50 binden fazla Filistin vatandaşını öldürdü, milyonlarca insanı da açlığa mahkum etti.

İsrail, 2023’ün Ekim ayında başlayan savaşta 50 binden fazla Filistin vatandaşını öldürdü, milyonlarca insanı da açlığa mahkum etti.

İsrail, yaptığı katliam belgelenmesin diye bölgeye bağımsız gazetecilerin girmesine kesinlikle izin vermiyor. Filistin’den zor şartlar altında yayın yapan basın kuruluşları ise Facebook ve Instagram’ın sansürü ile karşı karşıya.

İsrail, yaptığı katliam belgelenmesin diye bölgeye bağımsız gazetecilerin girmesine kesinlikle izin vermiyor. Filistin’den zor şartlar altında yayın yapan basın kuruluşları ise Facebook ve Instagram’ın sansürü ile karşı karşıya.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Palestine TV, Wafa haber ajansı ve Al-Watan News gibi Facebook sayfalarının da içinde bulunduğu 20 haber kuruşuna ait sayfaların erişimi, savaşın başladığı günden bu yana yüzde 77 oranında azaldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Palestine TV, Wafa haber ajansı ve Al-Watan News gibi Facebook sayfalarının da içinde bulunduğu 20 haber kuruşuna ait sayfaların erişimi, savaşın başladığı günden bu yana yüzde 77 oranında azaldı.

Kaynak

Yapılan araştırmada aynı dönem içerisinde İsrailli haber kuruluşlarının erişiminin ise yüzde 37 oranında yükseldiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada aynı dönem içerisinde İsrailli haber kuruluşlarının erişiminin ise yüzde 37 oranında yükseldiği tespit edildi.

BBC’ye açıklama yapan Meta şirketinin hem eski hem de mevcut çalışanları ise savaşla birlikte Instagram’ın Filistinliler için yorum politikasının sertleştiğini ifade etti.

BBC’ye açıklama yapan Meta şirketinin hem eski hem de mevcut çalışanları ise savaşla birlikte Instagram’ın Filistinliler için yorum politikasının sertleştiğini ifade etti.
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Türkiye’de geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine kapatılan Instagram için sebebin öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için atılan mesajlara uygulanan sansür olduğu iddia edilmişti.

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine kapatılan Instagram için sebebin öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için atılan mesajlara uygulanan sansür olduğu iddia edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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