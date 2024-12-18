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İtalya’dan Sonra Polonya: Vize Alamayan Öğrencilere Eğitim Engeli

İtalya’dan Sonra Polonya: Vize Alamayan Öğrencilere Eğitim Engeli

Schengen Vizesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2024 - 16:12

Geçtiğimiz günlerde İtalya’da üniversitede okuyan öğrencilerinin yaşadığı vize krizi gündem olmuştu. Vize yüzünden eğitim hakkı engellenen öğrenciler konsolosluk önünde eylem yapmıştı. Polonya’da okuyan öğrencilerin de vize krizi yaşadığı ortaya çıktı. Polonya’daki üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencileri Zeynep Özhan ve Tuğçe Baran ile 3’üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak, vize alamadıkları için okullarına devam edemediklerini belirtti. Eğitim hakkı engelenen öğrenciler karar tepki gösterdi.

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Türk vatandaşları, son yıllarda Schengen vizesi almak için büyük zorluklar yaşıyor. Öyle ki öğrencilere tanınan vizelerde bile ret oranları gün geçtikçe artıyor.

Türk vatandaşları, son yıllarda Schengen vizesi almak için büyük zorluklar yaşıyor. Öyle ki öğrencilere tanınan vizelerde bile ret oranları gün geçtikçe artıyor.

İtalya’dan sonra Polonya’da üniversite eğitimi sürdüren öğrencilerin de vize krizi yaşadığı ortaya çıktı.

İtalya’dan sonra Polonya’da üniversite eğitimi sürdüren öğrencilerin de vize krizi yaşadığı ortaya çıktı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, "Vize randevusu bulamadım. Vizeye giden arkadaşlarım da çok fazla ret aldı. Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar. Sınav dönemleri de başladığı için okulumu dondurmak zorunda kaldım" dedi.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, "Vize randevusu bulamadım. Vizeye giden arkadaşlarım da çok fazla ret aldı. Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar. Sınav dönemleri de başladığı için okulumu dondurmak zorunda kaldım" dedi.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum 1 senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var, yapay zekayla dakikada 1 ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor, onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı" diye konuştu.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum 1 senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var, yapay zekayla dakikada 1 ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor, onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı" diye konuştu.

Okul ücretlerini bile yatırdıklarını ve dondurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özhan, "Durum çok kötü. İlk kez okula yazılanlar için neden verilmediğini anlayabilirim. Ama okula devam eden öğrencilere böyle bir kayıp yaşatmamalarını isterdim. Zaten senin ülkene gelip, 4 sene okumuşum. Son senem, sana ne gibi zararım dokunabilir, bana neden ret veriyorsunuz ya da bana neden vize vermiyorsun" diyerek sitem etti.

Okul ücretlerini bile yatırdıklarını ve dondurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özhan, "Durum çok kötü. İlk kez okula yazılanlar için neden verilmediğini anlayabilirim. Ama okula devam eden öğrencilere böyle bir kayıp yaşatmamalarını isterdim. Zaten senin ülkene gelip, 4 sene okumuşum. Son senem, sana ne gibi zararım dokunabilir, bana neden ret veriyorsunuz ya da bana neden vize vermiyorsun" diyerek sitem etti.
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Aynı üniversitede okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak da 2021 yılında okumak için gittiği Polonya'daki eğitimine sağlık problemleri nedeniyle 1 yıl ara vermek durumunda kaldığını söyledi.

Aynı üniversitede okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak da 2021 yılında okumak için gittiği Polonya'daki eğitimine sağlık problemleri nedeniyle 1 yıl ara vermek durumunda kaldığını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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