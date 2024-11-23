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Kübra Par İtalya Vizesiyle İlgili Öneride Bulundu: “Vize Vermiyorlarsa Biz de Ticareti Keselim”

Kübra Par İtalya Vizesiyle İlgili Öneride Bulundu: “Vize Vermiyorlarsa Biz de Ticareti Keselim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 17:24

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tv100’ün sunucusu Kübra Par, İtalya’da okuma hakkı kazanan ancak vize alamayan yaklaşık 900 öğrenciyle ilgili konuştu. Kübra Par, İtalya’nın vize vermemesi durumunda ülkeler arası ilişkilere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Par’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşeceksiniz?

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Par, “Biz İtalya’yla ihracatta 5. ülkeyiz. Biz onlara epeyce bir mal satıyoruz. Onlardan satın almada da 6. ülkeyiz. Ticari ilişkilerde hiç de fena olmayan bir ilişkimiz var.” şeklinde sözlerine başladı.

Par, “Biz İtalya’yla ihracatta 5. ülkeyiz. Biz onlara epeyce bir mal satıyoruz. Onlardan satın almada da 6. ülkeyiz. Ticari ilişkilerde hiç de fena olmayan bir ilişkimiz var.” şeklinde sözlerine başladı.

Ardından ise “Buradan benim Dışişleri Bakanlığı'na bir çağrım ve bir önerim var. Madem İtalya bizim en başarılı, orada üniversite okumaya hak kazanmış öğrencilerimize vize vermiyor. O zaman biraz tehdit edelim, keselim ticareti.” dedi.

Ardından ise “Buradan benim Dışişleri Bakanlığı'na bir çağrım ve bir önerim var. Madem İtalya bizim en başarılı, orada üniversite okumaya hak kazanmış öğrencilerimize vize vermiyor. O zaman biraz tehdit edelim, keselim ticareti.” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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