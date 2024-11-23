Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Nükleer Savaş Uyarısı: “Bu Bir Şaka Değil”
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Nükleer Savaş Uyarısı: “Bu Bir Şaka Değil”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde ilginç gelişmelerin yaşandığı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hakkında yorumda bulundu. Bakan Fidan, Rusya’nın nükleer silah kullanımını gerektiren durumları içeren askeri uygulamada değişikliğe gitmesi ve Orşenik isimli balistik füzesini Ukrayna’da test etmesi sonrasında “Bu bir şaka değil” diyerek nükleer savaş konusunda uyarıda bulundu.
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Ukrayna, NATO üyesi ABD ve İngiltere’nin ürettiği gelişmiş füzelerle Rusya topraklarına saldırda bulunmuş ve Rusya cevap olarak nükleer silah kullanımının kapsamını değiştirmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyesi ülkelerin silahlarının savaşta kullanılması sonrasında ülkelerin meşru hedefleri olacağını söylemişti.
24 TV’de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in sorularına yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan savaşla ilgili yorumda bulundu.
“Burada nükleer bir risk var mı? Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor: 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'.
“Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise 'Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem' diyor.”
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“Oldukça sıkıntılı bir konu. Tabii Batılıların en çok endişe ettikleri konulardan biri de Rusların bu kadar asker karşılığında Kuzey Kore'ye ne verdikleri veya verecekleri konusu. O şunun için önemli. Eğer Kore yarımadasında, bölgede şu anda inşa edilmiş mevcut dengeyi bozacak bir oyun değiştirici hamle yapılmış olursa, bu sefer yani Amerika için, Batılılar için yeni bir ilave cephe daha açılmış olacak. Yani bu cephe illa sıcak savaşın olduğu bir cephe olmasa da ama sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek. Güney Kore'ye de daha farklı kabiliyetleri kazandırmayı gerektirecek bir yaklaşma olacak.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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