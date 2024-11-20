Ukrayna-Rusya Savaşı: Rus Topraklarına İngiliz Füzeleriyle Saldırı Gerçekleştirildi
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Ukrayna-Rusya Savaşı: Rus Topraklarına İngiliz Füzeleriyle Saldırı Gerçekleştirildi
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş son günlerde iyice alevlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna tarafından Rus topraklarına NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırı olması halinde nükleer silahla karşılık vermeyi onaylayan askeri doktrini yürürlüğe almıştı. Bloomberg, Ukrayna’nın İngiltere’nin ürettiği füzelerle Rusya içindeki askeri bir hedefe saldırı düzenlediğini iddia etti. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Ukrayna’ya hibe ettiği ATACMS füzeleriyle Rusya’nın Bryansk şehrine saldırı düzenlemişti.
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Yeni yılda koltuğunu Donald Trump’a bıracak olan ABD Başkanı Joe Biden, 1000’inci gününü dolduran Ukrayna-Rusya savaşında ABD malı silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermişti.
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Ukrayna, bu karar sonrasında 300 kilometre menzilli ATACMS füzeleriyle Rus topraklarına saldırı düzenlemişti. Rusya’nın bu hamleye cevabı ise nükleer silah tedbiri ile olmuştu.
Bloomberg, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın İngiliz malı füzelerle savaşta ilk kez Rusya topraklarındaki bir askeri tesise saldırı düzenlediğini iddia etti.
İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow isimli füzelerle hangi tesisin hedef alındığı ve saldırının başarılı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.
Ukrayna'nın yaptığı saldırıda çekildiği iddia edilen görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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