Ukrayna-Rusya Savaşı: Rus Topraklarına İngiliz Füzeleriyle Saldırı Gerçekleştirildi

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş son günlerde iyice alevlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna tarafından Rus topraklarına NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırı olması halinde nükleer silahla karşılık vermeyi onaylayan askeri doktrini yürürlüğe almıştı. Bloomberg, Ukrayna’nın İngiltere’nin ürettiği füzelerle Rusya içindeki askeri bir hedefe saldırı düzenlediğini iddia etti. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Ukrayna’ya hibe ettiği ATACMS füzeleriyle Rusya’nın Bryansk şehrine saldırı düzenlemişti.