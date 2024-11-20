onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ukrayna-Rusya Savaşı: Rus Topraklarına İngiliz Füzeleriyle Saldırı Gerçekleştirildi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Ukrayna-Rusya Savaşı: Rus Topraklarına İngiliz Füzeleriyle Saldırı Gerçekleştirildi

Ukrayna
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2024 - 18:06

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş son günlerde iyice alevlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna tarafından Rus topraklarına NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırı olması halinde nükleer silahla karşılık vermeyi onaylayan askeri doktrini yürürlüğe almıştı. Bloomberg, Ukrayna’nın İngiltere’nin ürettiği füzelerle Rusya içindeki askeri bir hedefe saldırı düzenlediğini iddia etti. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Ukrayna’ya hibe ettiği ATACMS füzeleriyle Rusya’nın Bryansk şehrine saldırı düzenlemişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni yılda koltuğunu Donald Trump’a bıracak olan ABD Başkanı Joe Biden, 1000’inci gününü dolduran Ukrayna-Rusya savaşında ABD malı silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermişti.

Yeni yılda koltuğunu Donald Trump’a bıracak olan ABD Başkanı Joe Biden, 1000’inci gününü dolduran Ukrayna-Rusya savaşında ABD malı silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermişti.

Ukrayna, bu karar sonrasında 300 kilometre menzilli ATACMS füzeleriyle Rus topraklarına saldırı düzenlemişti. Rusya’nın bu hamleye cevabı ise nükleer silah tedbiri ile olmuştu.

Ukrayna, bu karar sonrasında 300 kilometre menzilli ATACMS füzeleriyle Rus topraklarına saldırı düzenlemişti. Rusya’nın bu hamleye cevabı ise nükleer silah tedbiri ile olmuştu.

Detaylar 👇

Bloomberg, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın İngiliz malı füzelerle savaşta ilk kez Rusya topraklarındaki bir askeri tesise saldırı düzenlediğini iddia etti.

Bloomberg, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın İngiliz malı füzelerle savaşta ilk kez Rusya topraklarındaki bir askeri tesise saldırı düzenlediğini iddia etti.

İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow isimli füzelerle hangi tesisin hedef alındığı ve saldırının başarılı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow isimli füzelerle hangi tesisin hedef alındığı ve saldırının başarılı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Ukrayna'nın yaptığı saldırıda çekildiği iddia edilen görüntüler 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın