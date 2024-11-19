Ukrayna-Rusya Savaşının 1000’inci Gününde Bir İlk: 3. Dünya Savaşı Uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattık” açıklamasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşında bugün 1000’inci gün. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta bugün bir ilk yaşandı. Ukrayna, ABD’nin temin ettiği yaklaşık 300 kilometre menzili olan ATACMS füzeleriyle Rusya’ya bağlı Bryansk şehrine saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili açıklamayı Rus makamları yaparken, fırlatılan 6 füzenin 5’inin havada imha edildiği duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz günlerde ABD’nin silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı izni verdiği iddia edilmişti. Ayrıca Putin’in imzaladığı yeni askeri doktrinde, NATO güçlerinin silahlarına karşılık olarak nükleer silahla cevap verileceği de yer almıştı.