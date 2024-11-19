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Ukrayna-Rusya Savaşının 1000’inci Gününde Bir İlk: 3. Dünya Savaşı Uyarısı

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Ukrayna-Rusya Savaşının 1000’inci Gününde Bir İlk: 3. Dünya Savaşı Uyarısı

Rusya Ukrayna
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2024 - 18:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattık” açıklamasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşında bugün 1000’inci gün. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta bugün bir ilk yaşandı. Ukrayna, ABD’nin temin ettiği yaklaşık 300 kilometre menzili olan ATACMS füzeleriyle Rusya’ya bağlı Bryansk şehrine saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili açıklamayı Rus makamları yaparken, fırlatılan 6 füzenin 5’inin havada imha edildiği duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz günlerde ABD’nin silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı izni verdiği iddia edilmişti. Ayrıca Putin’in imzaladığı yeni askeri doktrinde, NATO güçlerinin silahlarına karşılık olarak nükleer silahla cevap verileceği de yer almıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna tarafından gönderilen 6 uzun menzilli ATACMS füzesi, Rus hava savunma sistemleri tarafından fark edidi ve 5 tanesi havada imha edildi. Havada isabet alan füzelerden bir tanesinin parçaları ise bölgede bulunan askeri tesise düşerek yangın çıkmasına neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna tarafından gönderilen 6 uzun menzilli ATACMS füzesi, Rus hava savunma sistemleri tarafından fark edidi ve 5 tanesi havada imha edildi. Havada isabet alan füzelerden bir tanesinin parçaları ise bölgede bulunan askeri tesise düşerek yangın çıkmasına neden oldu.

Ukrayna veya ABD cephesinden ise ATACMS füzelerinin kullandığı yönünde bir açıklama gelmedi.

Ukrayna veya ABD cephesinden ise ATACMS füzelerinin kullandığı yönünde bir açıklama gelmedi.

NTV’de yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Seygey Lavrov, “Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle saldırması savaşı tırmandırmak niyetinde olduklarının göstergesi. Güncellenmiş nükleer doktrin belgesini bugün yayınladık, Putin uyarılarını zaten yapmıştı” ifadelerini kullandı.

NTV’de yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Seygey Lavrov, “Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle saldırması savaşı tırmandırmak niyetinde olduklarının göstergesi. Güncellenmiş nükleer doktrin belgesini bugün yayınladık, Putin uyarılarını zaten yapmıştı” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise, "NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur." uyarısında bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise, "NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur." uyarısında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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