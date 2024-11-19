Yasa Dışı Bahis ve Teşvik Soruşturması: 7 Sosyal Medya Fenomeni İçin Yakalama Kararı!

2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.

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