Yasa Dışı Bahis ve Teşvik Soruşturması: 7 Sosyal Medya Fenomeni İçin Yakalama Kararı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yasa Dışı Bahis ve Teşvik Soruşturması: 7 Sosyal Medya Fenomeni İçin Yakalama Kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı.
Soruşturmada ünlü sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmadan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de adının karıştığı ve bazı sosyal medya fenomenlerinin tutuklandığı soruşturmada bugün yeni bir dalga daha oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturması kapsamında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıktı.
Söz konusu isimlerin; Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy (Tepki) ve Özcan Acar'ın olduğu belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın