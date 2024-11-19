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Yasadışı Kumara Teşvik Soruşturması: Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz İçin Yakalama Kararı!

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Yasadışı Kumara Teşvik Soruşturması: Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz İçin Yakalama Kararı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
19.11.2024 - 16:05

Eski Masterchef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Yasin Obuz’un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ortaya çıktı. Savcılığın aradığı fenomen Yasin Obuz’un 5 Kasım’da yurt dışına çıktığı tespit edildi. 

Kaynak: Sabah

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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmadan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılması sonrası bazı fenomenlerin tutuklandığı soruşturmada bugün dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmadan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılması sonrası bazı fenomenlerin tutuklandığı soruşturmada bugün dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Soruşturmada eski Masterchef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturmada eski Masterchef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Yasin Obuz'un yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği belirlendi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Yasin Obuz'un yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği belirlendi.

Savcılığın aradığı fenomen Yasin Obuz’un 5 Kasım’da yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Savcılığın aradığı fenomen Yasin Obuz’un 5 Kasım’da yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Yasin Obuz'a ilişkin görüntüleri ifşalaması sonrası sosyal medyada ikili arasında bir tartışma da yaşanmıştı. Obuz paylaşımında ayrıca yurt dışında yeni bir hayata başlayacağını yazmıştı 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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