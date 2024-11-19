Yasadışı Kumara Teşvik Soruşturması: Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz İçin Yakalama Kararı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yasadışı Kumara Teşvik Soruşturması: Eski Survivor ve Masterchef Yarışmacısı Yasin Obuz İçin Yakalama Kararı!
Eski Masterchef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Yasin Obuz’un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ortaya çıktı. Savcılığın aradığı fenomen Yasin Obuz’un 5 Kasım’da yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmadan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılması sonrası bazı fenomenlerin tutuklandığı soruşturmada bugün dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturmada eski Masterchef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi bulunan Yasin Obuz'un yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği belirlendi.
Savcılığın aradığı fenomen Yasin Obuz’un 5 Kasım’da yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın