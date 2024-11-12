Yasa Dışı Bahis Sebebiyle Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Yasin Obuz'dan Cevap Gecikmedi!

Başta Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ancak Erbil ve Ortaç'ın cezası ev hapsine çevrilmişti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da bu isimlerin yanı sıra yasa dışı bahsi teşvik eden başka isimleri de ifşalamıştı. O isimlerden biri olan ve MasterChef ile Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un bu sebeple yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Yasin'den İbrahim Haskoloğlu ve takipçilerinin iddialarına yanıt gecikmedi.