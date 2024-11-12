Yasa Dışı Bahis Sebebiyle Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Yasin Obuz'dan Cevap Gecikmedi!
Yasa Dışı Bahis Sebebiyle Yurt Dışına Kaçtığı İddia Edilen Yasin Obuz'dan Cevap Gecikmedi!
Başta Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ancak Erbil ve Ortaç'ın cezası ev hapsine çevrilmişti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da bu isimlerin yanı sıra yasa dışı bahsi teşvik eden başka isimleri de ifşalamıştı. O isimlerden biri olan ve MasterChef ile Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un bu sebeple yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Yasin'den İbrahim Haskoloğlu ve takipçilerinin iddialarına yanıt gecikmedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
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Soruşturmada 23 kişinin kimliği açıklanmış, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişinin arasında bulunan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in cezaları ev hapsine çevrilmişti.
Olaylar gündemdeki yerini korurken, gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medyada tanınan başka isimlerin de bahsi geçen yasa dışı bahse teşvik suçuna ortak olduğunu iddia etmiş ve görüntülerini yayınlamıştı.
O isimlerden biri olan ve MasterChef ile Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'a sosyal medya hesaplarından neden yurt dışında olduğuna dair sorular soruldu.
Yasa dışı bahis operasyonundan dolayı değil, 4 Kasım'da açıkladığı gibi aldığı iş teklifinden dolayı yurt dışına gittiğini söyleyen Yasin, Haskoloğlu'na yüklendi.
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Haskoloğlu'nun kendisini engellediğini de belirten Obuz, ünlü gazeteciye ağır ithamlarda bulundu.
Tüm bu iddiaların ve açıklamaların ardından Haskoloğlu da X hesabı üzerinden aşağıdaki paylaşımı yaparak kendisinin hedef gösterildiğinin altını çizdi.
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