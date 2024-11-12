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Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in Giydiği Efsane Kazağın Hikâyesi

Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in Giydiği Efsane Kazağın Hikâyesi

Beren saat Aşk-ı Memnu Kanal D
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2024 - 14:52

Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği kıyafetler o dönemin modasını şekillendiriyordu. Her perşembe akşamı izlenme rekorları kıran dizide Bihter'in tüm kıyafetleri efsane olsa da ikonik hale gelen Bihter kazağı denildiğinde akla tek bir görsel geliyor. Bihter'in giydiği tüllü, gri kazak o dönem öylesine beğeni almıştı ki bu kazağı üreten butik son anda batmaktan kurtuluyor. Söz konusu butiğin hikâyesini yıllar sonra anlatan Ayşe Arman, Aşk-ı Memnu'nun nasıl efsane bir dizi olduğunu tekrardan gözler önüne serdi. İşte ikonik Bihter kazağının hikâyesi...

Kaynak: https://www.armanayse.com/yasasin-kad...
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Tam 14 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu hepimiz için bir diziden daha fazlası.

Tam 14 yıl önce final yapan Aşk-ı Memnu hepimiz için bir diziden daha fazlası.

Dizinin enfes senaryosu ve müthiş oyunculuklar bir yana Aşk-ı Memnu'yu bu kadar ikonik hale getiren bir diğer neden Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği zamansız kıyafetler.

Dizinin enfes senaryosu ve müthiş oyunculuklar bir yana Aşk-ı Memnu'yu bu kadar ikonik hale getiren bir diğer neden Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği zamansız kıyafetler.

Beren Saat'in giydiği her kıyafet o dönemin modasını belirlerken en unutulmaz parçası tüllerden oluşan gri kazağıydı. Peki, Bihter kazağı olarak kapı baca kırdıran bu kazağın o dönem bir butiği iflastan kurtardığını biliyor muydunuz?

Beren Saat'in giydiği her kıyafet o dönemin modasını belirlerken en unutulmaz parçası tüllerden oluşan gri kazağıydı. Peki, Bihter kazağı olarak kapı baca kırdıran bu kazağın o dönem bir butiği iflastan kurtardığını biliyor muydunuz?

Eğer bilmiyorsanız hemen Ayşe Arman'ın yazdığı o enfes hikâyeyi sizlerle paylaşalım...

Bihter'in bir bölümde giydiği efsane kazağı üreten butikle yıllar sonra röportaj yapan Ayşe Arman, butikten bu kazağa dair inanılmaz bir hikâye öğreniyor.

Bihter'in bir bölümde giydiği efsane kazağı üreten butikle yıllar sonra röportaj yapan Ayşe Arman, butikten bu kazağa dair inanılmaz bir hikâye öğreniyor.

Arman yazısında butik sahibinin anneannesinin "Bihter giyer" diyerek kazak ördüğünü ve bu hamlesinin markayı iflastan döndürdüğünü şu ifadelerle anlatıyor:

Arman yazısında butik sahibinin anneannesinin "Bihter giyer" diyerek kazak ördüğünü ve bu hamlesinin markayı iflastan döndürdüğünü şu ifadelerle anlatıyor:

Aşk-ı Memnu’nun Bihter’ine kazak yapıyorlar. Daha doğrusu Serli’nin anneannesi örüyor, yarısı tül bir kazak, “Belki Bihter giyer!” diye, amaniiiiin bir tutuyor, bir tutuyor, herkes Bihter kazak istiyor. Anneanne ve evin kadınları 600 adet örüyorlar!

Kör olma tehlikesi geçiriyorlar. Ama o sayede iflastan kurtuluyorlar. Sonra yavaş yavaş marka nam salıyor.'

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Bihter'in meşhur kazağı o dönem öyle yoğun talep görüyor ki dizide Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Nebahat Çehre bile gündelik yaşamında giymek için satın alıyor.

Bihter'in meşhur kazağı o dönem öyle yoğun talep görüyor ki dizide Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Nebahat Çehre bile gündelik yaşamında giymek için satın alıyor.

İkon musun be kadın? Bugün de Bihter'imize hayran kaldık! Peki siz bu hikâyeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

İkon musun be kadın? Bugün de Bihter'imize hayran kaldık! Peki siz bu hikâyeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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