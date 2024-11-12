Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in Giydiği Efsane Kazağın Hikâyesi

Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği kıyafetler o dönemin modasını şekillendiriyordu. Her perşembe akşamı izlenme rekorları kıran dizide Bihter'in tüm kıyafetleri efsane olsa da ikonik hale gelen Bihter kazağı denildiğinde akla tek bir görsel geliyor. Bihter'in giydiği tüllü, gri kazak o dönem öylesine beğeni almıştı ki bu kazağı üreten butik son anda batmaktan kurtuluyor. Söz konusu butiğin hikâyesini yıllar sonra anlatan Ayşe Arman, Aşk-ı Memnu'nun nasıl efsane bir dizi olduğunu tekrardan gözler önüne serdi. İşte ikonik Bihter kazağının hikâyesi...