Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Cem karakterini canlandıran Buğra Özmüldür, +90'a konuk oldu. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde yaşadıklarını anlatan Özmüldür, o dönem yaşadığı sorunlara değindi. Hem okul hem kariyerini aynı anda yönetmek zorunda kalan bir dönemin çocuk oyuncusu, Sihirli Annem'le beraber yaşadıklarını ve aldığı tepkileri anlattı. İşte o anlar...

KAYNAK: +90/ YouTube