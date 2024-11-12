Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Cem karakterini canlandıran Buğra Özmüldür, +90'a konuk oldu. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde yaşadıklarını anlatan Özmüldür, o dönem yaşadığı sorunlara değindi. Hem okul hem kariyerini aynı anda yönetmek zorunda kalan bir dönemin çocuk oyuncusu, Sihirli Annem'le beraber yaşadıklarını ve aldığı tepkileri anlattı. İşte o anlar...
KAYNAK: +90/ YouTube
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90'lı yıllarda doğan neslin çocukluğuna indiğinizde muhakkak Sihirli Annem dizisinden kesitler görürsünüz.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem öylesine sevilmişti ki daha sonra yeniden çekilmiş ve aynı talebi görmüştü.
Cem ve Ceren'in babası Sadık'ın bir peri olan Betüş'le evlenmesiyle faniler ve perilerin sihirli dünyasını izlediğimiz Sihirli Annem her açıdan o dönemin çocuklarını cezbederken dizide Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür yıllar sonra Sihirli Annem'i anlattı.
O dönemin popüler çocuk oyuncularından olan Özmüldür, +90 YouTube kanalında sabah 4'te setten çıkıp 7'de okulda sınava girdiği bir döngüde çalıştığını şu sözlerle anlattı:
"Sihirli Annem bir anda beni oyuncu yaptı. 4'te setten çıkıp sabah 7'de okula gidip matematik sınavına girdiğimi biliyorum. Ortaokul arkadaşlarım bana toplu mesaj atmışlar. 'Sen artık bizimle zaman geçirmiyorsun, biz seninle arkadaşlık yapmak istemiyoruz' diye."
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İşte Buğra Özmüldür'ün Sihirli Annem itirafları:
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