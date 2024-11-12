Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Anıl Berk Baki, Survivor'a Oyuncu Olmak İçin Başvurmuş!
Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Anıl Berk Baki, Survivor'a Oyuncu Olmak İçin Başvurmuş!
Survivor'ın popüler yarışmacılarından Anıl Berk Baki'yi muhakkak tanırsınız. Survivor'la hayatımıza giren Baki, yarışmanın ardından oyunculuğa başlamıştı. YouTube'da Bi' Başka programına konuk olan Anıl Berk Baki, Survivor'a katılma sebebini ilk kez açıkladı. Oyuncu olmak için Survivor'a başvuran Baki, hayatının ne yönde değiştiğini anlattı. İşte o anlar...
KAYNAK: Bİ' Başka/ YouTube
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Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Anıl Berk Baki'yi muhakkak hatırlarsınız.
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İlk olarak 2018 yılında tanıdığımız Anıl Berk Baki, Survivor'la beraber hayatımıza girmiş ve sonrasında da Survivor All Star'da yarışmıştı.
2018 ve 2022 Survivor'ında yer alan Anıl Berk Baki, sevilen yarışma sayesinde üne kavuşurken YouTube'da Bi' Başka programına konuk olup yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Survivor'a oyuncu olmak için başvurduğunu yıllar sonra itiraf eden Anıl Berk Baki, "Survivor'a katılma sebebim bu. Öylesine başvurdum. Auditionlara falan gidiyordum. O sene 2 kişi aldılar, kimsenin bilmediği 2 erkek aldılar. Biri de bendim." dedi.
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