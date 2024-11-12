Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Anıl Berk Baki, Survivor'a Oyuncu Olmak İçin Başvurmuş!

Survivor'ın popüler yarışmacılarından Anıl Berk Baki'yi muhakkak tanırsınız. Survivor'la hayatımıza giren Baki, yarışmanın ardından oyunculuğa başlamıştı. YouTube'da Bi' Başka programına konuk olan Anıl Berk Baki, Survivor'a katılma sebebini ilk kez açıkladı. Oyuncu olmak için Survivor'a başvuran Baki, hayatının ne yönde değiştiğini anlattı. İşte o anlar...

KAYNAK: Bİ' Başka/ YouTube