Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çocukluğu ile Şerbo'da Doğa'nın Ölen Oğlu Meğer Aynı Oyuncuymuş!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çocukluğu ile Şerbo'da Doğa'nın Ölen Oğlu Meğer Aynı Oyuncuymuş!
Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti, yayın döneminin en çok izlenen iki dizisi arasında yer alıyor. İzleyici kitlesini her bölüm memnun etmeyi başaran bu iki dizi reytingleri altüst etmeye deva ederken meğer ortak bir noktalar varmış. O da Cüneyd'i canlandıran çocuk oyuncunun geçtiğimiz sezon başında Doğa'nın doğumda vefat eden oğlunu oynaması. Her iki karakteri de aynı oyuncu canlandırırken çocuk oyuncunun 1 yılda bile bu kadar değişmesi şaşırttı. İşte o anlar...
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Şu an 3. sezonuyla fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz sezon başını hatırladığımızda uçkuruna sahip çıkamayan Fatih'in yarattığı aile dramı akla gelen ilk detay olacaktır.
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Erkeklerin özeti olan Fatih tarafından aldatıldığını herkese ifşaladıktan sonra sancısı tutan Doğa'nın 2. sezon ilk bölümünde doğum yapması ve ikizlerinden erkek olanını kaybetmesi hepimizde travma yaratmıştı.
Söz konusu kaybın travmasını derinden yaşayan Doğa, oğlunu ayrıca rüyasında da görmüş ve ekran başında hepimizi ağlatmıştı.
Eğer unuttuysanız Doğa'nın rüyasını burada paylaşalım:
Sonradan öğrendik ki Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in çocukluğunu canlandıran çocuk oyuncu, meğer Şerbo'da Doğa'nın ölen oğlu olarak karşımıza çıkmış.
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