Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Çocukluğu ile Şerbo'da Doğa'nın Ölen Oğlu Meğer Aynı Oyuncuymuş!

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti, yayın döneminin en çok izlenen iki dizisi arasında yer alıyor. İzleyici kitlesini her bölüm memnun etmeyi başaran bu iki dizi reytingleri altüst etmeye deva ederken meğer ortak bir noktalar varmış. O da Cüneyd'i canlandıran çocuk oyuncunun geçtiğimiz sezon başında Doğa'nın doğumda vefat eden oğlunu oynaması. Her iki karakteri de aynı oyuncu canlandırırken çocuk oyuncunun 1 yılda bile bu kadar değişmesi şaşırttı. İşte o anlar...