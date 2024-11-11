Kim Milyoner Olmak İster'e Soruyu Yanlış Anlayıp Elenen Yarışmacının Şaşkınlığı Damga Vurdu!

ATV'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç bir an yaşandı. Bir yarışmacı, soruyu yanlış anlayarak daha 3. soruda yarışmaya veda etti. Soruyu yanlış yorumlaması, ekran başındaki izleyicileri hem şaşırttı hem güldürdü. Erken elenmesiyle sosyal medyada gündem olan yarışmacı, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bu beklenmedik olay, Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde en çok konuşulan anlardan biri oldu.