Kim Milyoner Olmak İster'e Soruyu Yanlış Anlayıp Elenen Yarışmacının Şaşkınlığı Damga Vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'e Soruyu Yanlış Anlayıp Elenen Yarışmacının Şaşkınlığı Damga Vurdu!
ATV'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç bir an yaşandı. Bir yarışmacı, soruyu yanlış anlayarak daha 3. soruda yarışmaya veda etti. Soruyu yanlış yorumlaması, ekran başındaki izleyicileri hem şaşırttı hem güldürdü. Erken elenmesiyle sosyal medyada gündem olan yarışmacı, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bu beklenmedik olay, Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde en çok konuşulan anlardan biri oldu.
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ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de izleyicilerin ilgisini çeken bir an yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen bölümde, yarışmacı Orkun Şatana 5 bin TL değerindeki üçüncü soruya kadar başarıyla ilerledi.
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Ancak bu soruda yaşanan bir yanlış anlaşılma, yarışmacının yarışmaya erken veda etmesine neden oldu.
Soru, "Hangisinin sözlük tanımında 'uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz' şeklinde bir ifade yer alır?" şeklindeydi.
Şatana, soruyu yanlış yorumlayarak "C- O" yerine "D- U" cevabını verdi. Yanlış yanıt sonrası elenen yarışmacı, stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.
İlk iki soruyu başarıyla geçen yarışmacının üçüncü soruda elenmesi sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok izleyici, yarışmadaki bu beklenmedik anı konuşurken, Orkun Şatana’nın hatası yarışmanın unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
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Böylece, Şatana 5 bin TL ödülle yarışmaya veda etmiş oldu.
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