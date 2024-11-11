Acun Ilıcalı ile Yollarını Olaylı Ayıran Semih Öztürk'ten Göndermeli Survivor Yorumu!
Acun Ilıcalı ile Yollarını Olaylı Ayıran Semih Öztürk'ten Göndermeli Survivor Yorumu!
2016 yılında Survivor ile tanınan Semih Öztürk, Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddialarıyla gündemde. Eski yarışmacılar Sema ve Adem ile sosyal medya paylaşımı yapan Öztürk, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Eşi Kurretülayn Matur’un açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilim nedeniyle Survivor Ekstra’daki işine son verilmişti. Ancak Semih Öztürk'ün Survivor 2025 için kadroya döneceği söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışma için yaptığı yorum ise dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılında Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışmanın ardından Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020'de boşandığı eski eşi Kurretülayn Matur'un bir paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından işine son verilen Öztürk, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.
Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia edilen Semih Öztürk, eski yarışmacılar Sema ve Adem ile birlikte sosyal medyada poz vererek dikkat çekti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Özellikle Sema, Adem, Hikmet ve Efe gibi isimlerin de yer alacağı söylenen Survivor 2025’te Semih’in de yarışmacı kadrosunda olacağı konuşulsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Semih Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Survivor hakkında “Kurtlar Sofrası” yorumunu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın