Acun Ilıcalı ile Yollarını Olaylı Ayıran Semih Öztürk'ten Göndermeli Survivor Yorumu!

2016 yılında Survivor ile tanınan Semih Öztürk, Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddialarıyla gündemde. Eski yarışmacılar Sema ve Adem ile sosyal medya paylaşımı yapan Öztürk, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Eşi Kurretülayn Matur’un açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilim nedeniyle Survivor Ekstra’daki işine son verilmişti. Ancak Semih Öztürk'ün Survivor 2025 için kadroya döneceği söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışma için yaptığı yorum ise dikkat çekti.