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Acun Ilıcalı ile Yollarını Olaylı Ayıran Semih Öztürk'ten Göndermeli Survivor Yorumu!

Acun Ilıcalı ile Yollarını Olaylı Ayıran Semih Öztürk'ten Göndermeli Survivor Yorumu!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.11.2024 - 13:10

2016 yılında Survivor ile tanınan Semih Öztürk, Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddialarıyla gündemde. Eski yarışmacılar Sema ve Adem ile sosyal medya paylaşımı yapan Öztürk, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Eşi Kurretülayn Matur’un açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilim nedeniyle Survivor Ekstra’daki işine son verilmişti. Ancak Semih Öztürk'ün Survivor 2025 için kadroya döneceği söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışma için yaptığı yorum ise dikkat çekti.

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2016 yılında Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışmanın ardından Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almıştı.

2016 yılında Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışmanın ardından Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almıştı.

2020'de boşandığı eski eşi Kurretülayn Matur'un bir paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından işine son verilen Öztürk, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.

2020'de boşandığı eski eşi Kurretülayn Matur'un bir paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından işine son verilen Öztürk, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı yakın dostu Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybettiğinde Alpay Kazan ile geçmişte Ütopya programı döneminden itibaren sorunlar yaşayan Kurretülayn Matur, Twitter hesabında “Hayat böyle işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Herkesi affettim, bir seni affedemedim. ‘Helal olsun’ diyemiyorum,” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu sözler sonrası sinirlenen Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımı yüzünden Semih Öztürk’ün işine son vermişti.

Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia edilen Semih Öztürk, eski yarışmacılar Sema ve Adem ile birlikte sosyal medyada poz vererek dikkat çekti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia edilen Semih Öztürk, eski yarışmacılar Sema ve Adem ile birlikte sosyal medyada poz vererek dikkat çekti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Özellikle Sema, Adem, Hikmet ve Efe gibi isimlerin de yer alacağı söylenen Survivor 2025’te Semih’in de yarışmacı kadrosunda olacağı konuşulsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle Sema, Adem, Hikmet ve Efe gibi isimlerin de yer alacağı söylenen Survivor 2025’te Semih’in de yarışmacı kadrosunda olacağı konuşulsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Semih Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Survivor hakkında “Kurtlar Sofrası” yorumunu yaptı.

Semih Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Survivor hakkında “Kurtlar Sofrası” yorumunu yaptı.
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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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